Під час прямого ефіру мера міста львів'янка Світлана запитала в Андрія Садового, чи вступи хтось з його синів до лав Збройних Сил України.

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Садовий пояснив, чому його діти зараз не служать

Садовий розповів, що питання про службу синів йому часто задають, щоб вколоти. Він нагадав, що разом з дружиною Катериною має 5 дітей.

З них вже двоє навчаються в університеті – це 21-річний Іван та 19-річний Тадей.

Ще три сини: Михайло, Йосип, Антоній – є школярами.

Прошу бути всіх спокійними. Коли всі закінчать навчання, всі з вами будемо у війську, і я так само. Я проходив службу в ЗСУ свого часу – закінчиться моя каденція, піду служити. І діти мої будуть. Це чекає нас всіх. Такий сьогоднішній світ. Проте, розірвати навчання і йти воювати… Не знаю, може так і буде, але мені як батьку трохи всередині крутить,

– сказав Андрій Садовий.

З якого віку призивають під час загальної мобілізації

Згідно з чинним законодавством, військовозобов'язаними вважаються усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак у рамках мобілізації чоловіків у віці до 27 років не призивають. Вони можуть вступити тільки на військову службу за контрактом.

До слова, наприкінці грудня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про мобілізацію. Нардепи пропонують знизити призовний вік по мобілізації з 27 до 25 років.

Також українців очікують зміни щодо відстрочки, звільнення та військової підготовки, строкової служби та посилення покарання для ухилянтів. Наразі законопроєкт допрацьовують.