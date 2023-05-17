Почему категорически запрещено снимать работу ПВО: объяснение полковника запаса

Россия активизировала ракетные обстрелы мирных украинских городов. Однако на днях произошло несколько неприятных инцидентов, когда в сеть попадали видео работы украинских ПВО, снятых самими украинцами.

По подобной съемке аналитик врага может легко вычислить достаточно точное местоположение пусковых установок. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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"С любой съемки старта ракет с трех точек аналитик, который разбирается в работе самой системы, найдет точку пуска ракеты где-то за плюс-минус 10 метров", – подчеркнул Свитан.

Категорический запрет

Полковник в запасе подчеркнул, что снимать какую-либо работу ПВО категорически запрещено. Ведь подобные съемки могут помочь противнику вычислить, где стоит установка Patriot.

Если россияне попадут в пусковую установку Patriot, следующая атака будет на дома киевлян. Поэтому преподающие это люди оказывают медвежью услугу нашим вооруженным силам и самим себе,

– подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что если украинцы действительно хотят похвалить ПВО, то при большом желании подобные видео можно выкладывать после войны, когда уж точно ничего не будет летать. Но сейчас это представляет опасность для жизни.

Свитан объяснил, почему нельзя ни в коем случае снимать работу ПВО: смотреть видео

Кто показал работу ПВО в сети