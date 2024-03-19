Однако, как рассказал 24 Каналу председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, количественные показатели российских военных, которые воюют на фронте, примерно одинаковы, что видно по статистике уничтоженных оккупантов, обнародованной Генштабом.
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Для украинских военных не имеет значения, или россияне атакуют 5 раз и в каждой группе по 10 россиян, или оккупанты проводят один массированный штурм с привлечением двух – трех рот в пределах 300 солдат. И в первом, и во втором случае нужно воевать и обороняться.
Враг пытается накапливать и атаковать, накапливать и атаковать. Если и находимся в активной обороне, все равно больших масштабных военных операций Вооруженные Силы на данном этапе не проводят. Это связано со многими факторами, но такая ситуация на линии фронта,
– отметил Иван Тимочко.
Почему уменьшилось количество вражеских атак
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск объяснил, что уменьшение интенсивности связано с тем, что у россиян, вероятно, была проведена ротация. Они пытаются изучить линию фронта и приспособить к нынешним условиям с учетом средств поражения, которые есть у них и ВСУ. Только после этого оккупанты пробуют атаковать.
Кроме того, меньшее количество атак можно сочетать с полномасштабной военной операцией российских добровольцев – легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона" – на Белгородщине и Курщине, которые резко изменили ход событий на этом направлении.
С другой стороны, они ведут себя автономно. И замысел у них другой, чем те события и цель, которые происходят по так называемой классической линии фронта крайних полгода,
– отметил Иван Тимочко.
Какая сейчас ситуация на фронте
- В течение 18 марта произошло 61 боевое столкновение. В общем враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
- На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, который 25 раз пытался прорвать оборону наших войск при поддержке авиации.
- На Ореховском направлении противник 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.
- На Авдеевском направлении наши защитники отбили 9 атак россиян в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.
- На Бахмутском направлении украинские военные отбили 7 атак врага в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.