Однако, как рассказал 24 Каналу председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, количественные показатели российских военных, которые воюют на фронте, примерно одинаковы, что видно по статистике уничтоженных оккупантов, обнародованной Генштабом.

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Для украинских военных не имеет значения, или россияне атакуют 5 раз и в каждой группе по 10 россиян, или оккупанты проводят один массированный штурм с привлечением двух – трех рот в пределах 300 солдат. И в первом, и во втором случае нужно воевать и обороняться.

Враг пытается накапливать и атаковать, накапливать и атаковать. Если и находимся в активной обороне, все равно больших масштабных военных операций Вооруженные Силы на данном этапе не проводят. Это связано со многими факторами, но такая ситуация на линии фронта,

– отметил Иван Тимочко.

Почему уменьшилось количество вражеских атак

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск объяснил, что уменьшение интенсивности связано с тем, что у россиян, вероятно, была проведена ротация. Они пытаются изучить линию фронта и приспособить к нынешним условиям с учетом средств поражения, которые есть у них и ВСУ. Только после этого оккупанты пробуют атаковать.

Кроме того, меньшее количество атак можно сочетать с полномасштабной военной операцией российских добровольцев – легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона" – на Белгородщине и Курщине, которые резко изменили ход событий на этом направлении.

С другой стороны, они ведут себя автономно. И замысел у них другой, чем те события и цель, которые происходят по так называемой классической линии фронта крайних полгода,

– отметил Иван Тимочко.

Какая сейчас ситуация на фронте