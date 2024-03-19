Проте, як розповів 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, кількісні показники російських військових, які воюють на фронті, приблизно однакові, що видно по статистиці знищених окупантів, оприлюдненій Генштабом.

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Для українських військових немає значення, чи росіяни атакують 5 разів і в кожній групі по 10 росіян, чи окупанти проводять один масований штурм із залученням двох – трьох рот у межах 300 солдатів. І в першому, і в другому випадку потрібно воювати та оборонятися.

Ворог намагається накопичувати й атакувати, накопичувати й атакувати. Якщо й перебуваємо в активній обороні, однаково великих масштабних військових операцій Збройні Сили на даному етапі не проводять. Це пов'язано з багатьма чинниками, але така ситуація на лінії фронту,

– зазначив Іван Тимочко.

Чому зменшилася кількість ворожих атак

Голова Ради резервістів Сухопутних військ пояснив, що зменшення інтенсивності пов'язане з тим, що у росіян, імовірно, була проведена ротація. Вони намагаються вивчити лінію фронту та пристосувати до теперішніх умов з урахуванням засобів ураження, які є в них та ЗСУ. Тільки після цього окупанти пробують атакувати.

Крім того, меншу кількість атак можна поєднувати із повномасштабною військовою операцією російських добровольців – легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та "Сибірського батальйону" – на Бєлгородщині та Курщині, які різко змінили перебіг подій на цьому напрямку.

З іншого боку, вони поводяться автономно. І задум у них інший, аніж ті події та мета, які відбуваються по так званій класичній лінії фронту крайніх пів року,

– наголосив Іван Тимочко.

Яка зараз ситуація на фронті