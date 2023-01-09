Киев вернулся к отключениям света из-за снижения температуры

В столице на праздники не было дефицита электроэнергии. Однако по состоянию на утро 9 января сотни тысяч человек были без электроэнергии.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Он отметил, что свет выключают из-за снижения температуры.

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"Было несколько факторов не выключать свет в городе: повышение температуры, практически нерабочие дни, многие киевляне уехали из города. Электроэнергии хватало, чтобы она была постоянно в домах", – отметил Поворозник.

Ситуация не критическая

По словам заместителя главы КГГА, сегодня утром электроэнергию не получали около 200 тысяч домохозяйств. Однако он отметил, что чрезвычайной ситуации нет.

Отопление есть. Ситуация не критическая, – заверил Поворозник.

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