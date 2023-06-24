Следует заменить термины "двухсотые", "трехсотые", – военный эксперт объяснил, почему это важно

Украина, к сожалению, до сих пор использует старые советские термины "двухсотые" и "трехсотые". Они возникли еще во время войны в Афганистане.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. Он добавил, что есть гораздо лучшие аналоги определениям СССР.

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Нарративы СССР

"Двухсотые", "трехсотые" – это термины, которые появились во времена советско-афганской войны, когда СССР пытались захватить Афганистан, который за всю историю мира никто ни разу не захватывал.

Обратите внимание! По самой распространенной версии, считают, что "двухсотыми" называли тела солдат, который запаянные в цинковые гробы. Стандартный деревянный гроб с телом запаяли оцинкованными листьями железа и клали в деревянный ящик. Вся эта конструкция обычно весила около 200 кг.

Есть предложение не использовать советские определения, а попытаться перейти на другое обозначение украинских защитников и защитниц, которые, к сожалению, погибли на этой войне.

Давайте говорить, что они возвращаются домой на щите. Не нужно распространять эти советские нарративы. Давайте не "двухсотые" или "трехсотые", а если человек погиб, то он просто возвращается на щите,

– отметил майор запаса ВСУ.

Возможно, это немного поэтично. Однако Гетман считает, что Украине нужно отходить от советских нарративов и терминов, которые сейчас использует Россия. Чем дальше мы отойдем от того, что есть у России, начиная от названий, тем лучше будет Украине.

Почему Украине нужно искоренять термины "двухсотые" и "трехсотые": смотрите видео

ВСУ достанут оккупантов где угодно

Любая атака на скопление врага – всегда важна. Даже если будет уничтожено относительно небольшое количество российских военных.

Посмотрите сводки Генерального штаба ВСУ, в которых ежедневно обнародуют количество уничтоженных россиян. Украинские бойцы ликвидировали более 222 000 оккупантов. Ежедневно армия России теряет 500 – 1000 солдат,

– сказал майор запаса ВСУ.

Однако, если удалось уничтожить оккупантов в тылу, то не так важно сколько россиян было ликвидировано. Главное, как это повлияло на остальных российских военных. Оккупанты сами понимают, что они не защищены, а так еще раз убедились, что их могут достать в любом месте.

Потери российской армии