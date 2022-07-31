Почему Папа Римский может и не приехать в Украину: мнение религиоведа

Папа Римский заявил, что хочет в августе приехать в Киев. Однако это сложная ситуация, ведь от желания до реализации требуется длительное время.

Уже создана рабочая группа, которая готовит визит Папы Римского. В ее составе есть нунции, которые в предыдущие годы служили в Украине, то есть хорошо знают ситуацию. Об этом в эфире 24 канала рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович.

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Она отметила, что помешает здоровье Папы Римского. Уже были случаи в других странах, когда он из-за этого откладывал визиты.

Людмила Филипович напомнила, что он хотел попасть и в Москву, где планировал поговорить с патриархом кириллом, чтобы тот нажал на путина. А также надеялся на прямую встречу с российским диктатором.

По-моему, это немного наивное и детское представление о силе воздействия. А также лично своего влияния,

– отметила Людмила Филипович.

Она объяснила, что путин никого не слушает, возможно, даже своих советников. Он живет по каким-то внутренним эмоциональным состояниям – сегодня ему хочется бомбить, так он так и сделает.

Несмотря на это, Людмила Филипович акцентировала, что приезд такого уважаемого лица в любую страну – важен. Ведь, по ее мнению, в религиозном мире Папа Римский занимает первое место среди всех.

"За ним стоит полтора миллиарда верующих. Исходя из этого, это крупнейшая на сегодняшний день религиозная организация. Даже мусульмане во всей своей совокупности уступают католикам", – сообщила религиовед.

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По словам эксперта, его отношение к войне, взгляды, высказывания – эволюционируют. В феврале Папа Римский называл это "конфликтом" и "братской войной".

Он уже осознает, что это никакая не "братская война", а прямая военная агрессия со стороны такой нецивилизованной страны, как россия,

– отметила Людмила Филипович.

"Я думаю, что ему покажут Бучу, Ирпень и другие пострадавшие от прямой агрессии города. Можно тысячу раз смотреть это по телевизору, но когда ты попадаешь в атмосферу этого ужаса, изуродованных городов и убитых людей, – это на него может повлиять", – добавила Филипович.

Смотрите видео о возможном визите Папы Римского:

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