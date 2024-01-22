Почему платить за возвращение украинцев из-за границы – плохая идея: демографы объяснили

Война продолжается, но уже сейчас нужно думать о том, что будет дальше. 24 Канал выпустил большой материал, в котором проанализировал демографическую ситуацию в Украине и будущее оккупированных территорий.

Один из лучших учителей Украины Артур Пройдаков говорит, что время создать дорожную карту относительно ВОТ. В законодательстве следует прописать, кого считать коллаборантами, а педагоги должны подготовить программы по изучению украинского.

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Как вернуть украинских мигрантов из-за границы

Согласно данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из Украины уехало 6,3 миллиона человек. Понятно, что по завершении боевых действий вернутся не все.

Была мысль создать финансовые стимулы, но заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Александр Гладун отвергает эту идею.

Представим такую ситуацию, что близится завершение боевых действий. Я тоже могу выехать на границу, там пожить месяц и сказать: "Давайте стимулируйте меня, чтобы я вернулся". Ладно, там есть женщины, которые были эвакуированы вместе с детьми, чтобы сохранить их жизнь. Но там есть и те, кто уклоняется от мобилизации. Почему им нужно платить за это?

– спрашивает Гладун.

Также он отмечает, что люди выезжали из разных регионов – не только с Востока, но и из центральных и западных регионов. Некоторые из них не потеряли жилье, но уехали по тем или иным причинам.

"Почему их нужно стимулировать – я тоже не понимаю". Это приведет к определенному напряжению в обществе. То есть получается так, что нужно было выехать за границу, получать там помощь, а теперь тебе еще и заплатят за то, что ты вернешься", – говорит доктор экономических наук.

Некоторые страны хотят отправить украинцев домой, некоторые – заинтересованы оставить как рабочую силу

В конце 2023 года президент Чехии подписал закон о выплате "подъемных" в качестве стимула вернуть украинцев домой.

В других странах решили, что выгоднее оставить наших граждан. У них сокращается численность населения, поэтому правительства этих стран заинтересованы привлекать украинских мигрантов на свой рынку труда. Там разрабатывают политику, которая поможет украинцам адаптироваться и остаться за границей.

Как Украине вернуть людей, если не выплатами

Александр Гладун убежден: есть лучший стимул возвращаться домой. Для этого нужно восстановить жилье, развивать украинскую экономику и рынок труда.

Именно это должно вернуть людей, понимаете? Создавать соответствующие условия в стране, чтобы люди возвращались. Также нужно улучшать условия для граждан, живущих в Украине. Для этого нужна эффективная государственная политика, а не просто выплаты за возврат,

– высказался заместитель директора Института демографии.

