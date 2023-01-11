Польский активист объяснил, как серьезно Варшава хочет репараций от Берлина

Польша может обращаться к американскому конгрессу по вопросу выплаты репараций Германией за ущерб во Второй мировой войне. Такая политика направлена, прежде всего, на самих поляков.

Об этом для 24 Канала рассказал польский ученый, общественный деятель Ришард Купидура.

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"В прошлом году в сентябре Аркадиуш Мулярчик, который сейчас является заместителем министра иностранных дел, Польше презентовал так называемый отчет о репарациях и в итоговой его части появилась заоблачная сумма в 1,3 триллиона долларов. Я не надеюсь, что получаем эту сумму", – сказал Купидура.

Обратите внимание – Ришард Купидура о требованиях репараций: смотрите видео

Ловушка для оппозиции

По словам общественного деятеля, игра польской руководящей партии рассчитана на международный и внутренний рынок. Он отметил, что 2023 год в Польше – это горячий политический сезон.

Это момент, когда все политические партии готовятся к выборам, которые в Польше осенью. Требование репараций может быть ловушкой для оппозиционных партий, – отметил Купидура.

Он объяснил, что даже если с точки зрения международного права это проигрышно, то на внутреннем рынке выглядит таким образом, что "Право и справедливость" (партия, находящаяся у власти в Польше) показывает, что все же они борются за репарации. Для этого даже привлекается американский конгресс.

"А что в этот момент делает оппозиция и как вообще к этому относится? Оппозиционных политиков будут об этом спрашивать. И это ловушка. Мы уже могли недавно убедиться", – рассказал Купидура.

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Он сказал, что бывший президент Польши Борислава Коморовский, связанный с самой большой оппозиционной партией "Гражданская платформа", спросили в интервью об отношении к потенциальной выплате репараций. Коморовский ответил, что это смешно, потому что вопрос давно закрыт, а с немцами можно говорить об открытии галереи искусств.

"На следующий день все медийные органы руководящей партии говорили, что тяжело работают для получения репараций, а оппозиции безразлично. Им достаточно открыть культурный центр. Это нарратив, что польская оппозиция не умеет заботиться о польских интересах. Он снова будет привлекаться. Думаю, что эта история будет продолжаться весь 2023 год", – добавил Купидура.

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