Ситуация банальна, – политолог объяснил, почему Польша заблокировала 18 миллиардов евро для Украины
Польша заблокировала решение ЕС, согласно которому Украине должны были выделить 18 миллиардов евро. Это не свидетельствует об изменении взглядов Варшавы по поводу помощи Киеву. Все произошло из-за того, что в пакетном соглашении было 4 разных темы, одну из которых не поддерживает Польша.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, не стоит ставить Польшу в один ряд с Венгрией, блокировавшей помощь для Украины. Да и ЕС показал, что может справиться с такими трудностями, когда одно государство блокирует решение.
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Он ожидает, что вопрос о выделении Украине 18 миллиардов решат быстро.
Думаю, что все решат где-нибудь в течение недели. И ничто не подвергнет сомнению первый транш для Украины из этой макрофинансовой помощи, который должен быть в январе. Это не те деньги, которые должны идти здесь и сейчас,
– отметил Саакян.
Почему Польша заблокировала решение ЕС
Как подчеркнул Саакян, все произошло по довольно банальной причине. Европейские бюрократы объединили вопросы помощи Украине с рядом других тем, касающихся внутреннего бюджета ЕС.
Против одного из них выступает Польша. А именно относительно налоговой реформы, при которой минимальную ставку на прибыль крупных корпораций должны были установить в размере 15%.
В этом случае эта налоговая реформа усилиями европейской бюрократии попала в один пакет с помощью Украины. Специально ли это или нет – история умалчивает. Польша теперь в интересной растяжке – с одной стороны есть вопрос помощи Украины, с другой – вопрос, по которому Польша последовательно выступает против,
– заметил Саакян.
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Не стоит слушать скептиков, которые могут говорить о том, что Польша тормозит помощь Украине. Она просто последовательно отстаивает свои позиции.
Почему Польша блокировала решение о выделении Украине 18 миллиардов
- В ЕС собирались принять пакетное соглашение, куда должны были войти 4 решения. Речь шла о помощи Украине, плане расходов Венгрии в рамках фонда восстановления ЕС после пандемии, решения о замораживании 6,3 миллиарда евро для Будапешта и налоговой реформе.
- Последнее решение Польша не поддерживает. Эта реформа предусматривает взимание 15% налога компаний в странах, где они работают, а не там, где зарегистрированы. Это поможет, чтобы глобальные корпорации не уходили от налогов.
- Впрочем, впоследствии стало известно, что Евросовет согласовал выделение Украине 18 миллиардов евро помощи. Польша сняла вето. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква.