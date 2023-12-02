Россия хотела использовать встречу Орбана и Порошенко для ИПСО: СБУ объяснила скандал на границе

В СБУ объяснили, почему командировку Порошенко за границу отменили. Все из-за российских спецслужб, которые готовят ИПСО против Украины.

Утром 1 декабря Порошенко пытался выехать из Украины, но его не пропустили на границе. В ГПСУ сообщили, что решение о командировке нардепа отменили. В СБУ объяснили, что на это повлияло их обращение к украинским властям.

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Почему командировку Порошенко отменили и при чем здесь СБУ

В СБУ заявили, что перед тем, как Порошенко должен был уехать на встречи за границу, они получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины.

В частности, в ИПСО планировалось привлечь отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран. Сообщается, что планируемой ИПСО враг хочет снизить поддержку иностранных партнеров и попытаться расколоть украинское общество изнутри.

По замыслу спецслужб России, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции и будет побуждать представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса с РФ на условиях замораживания войны,

– объяснили в ведомстве.

По данным Службы безопасности, эти заявления враг хотел активно поддержать через пророссийские политические силы иностранных стран.

По полученным контрразведывательным данным, СБУ насторожила запланированная встреча Петра Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном, который "систематически выражает антиукраинскую позицию, является другом Путина и призывает снять санкции с России".

Россия планировала использовать встречу Орбана и Порошенко

По словам СБУ, встречу Порошенко и Орбана Россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины. Как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы.

Поэтому Служба безопасности обратилась в Офис Президента, Кабинет министров и Верховную Раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций.

Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату, который должен был стать инструментом в руках российских спецслужб,

– сообщили в СБУ.

В ведомстве напомнили, что согласно законодательству Министерство иностранных дел является главным органом исполнительной власти, который занимается внешними отношениями Украины.