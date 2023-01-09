Почему в последнее время мало выключали свет и какая ситуация будет дальше

9 января 2023, 11:21
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Несмотря на то, что украинцы встретили новогодние праздники со светом, проблемы в энергетике, к сожалению, никуда не исчезли. Равно как и дефицит энергогенерации.

Как рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона, обеспечить Украину светом на праздники позволили несколько факторов.

Важно Отключения света в Украине 9 января: графики и перечень городов

Среди них:

  • теплая погода;
  • каникулы на заводах и больших предприятиях.

Директор Центра исследований энергетики пояснил, что свет не выключали, потому что промышленность не работала, поэтому потребление резко упало, что позволило переориентировать эту электроэнергию на нужды потребителей.

В то же время десятки подстанций все еще повреждены или вообще разбиты. К сожалению, эту ситуацию быстро изменить не удастся,
– заметил Харченко.

По его словам, в Украине уже достаточно давно не применяли аварийные отключения электроэнергии. Однако гарантии того, что такая ситуация будет сохраняться и дальше – нет. Он добавил, что сейчас ожидается похолодание, что может ударить по нашей энергосистеме еще больше.

"Ситуация остается сложной. Дефицит отсутствует особенно в Киевском регионе. Это надо понимать. Главная цель энергетиков сейчас – ремонтировать быстрее, восстанавливать быстрее, чем враг снова атакует", –  подытожил Александр Харченко.

Какая сейчас ситуация в энергетике и на что можно рассчитывать

  • Ситуация в энергетической системе Украины по-прежнему остается сложной, но контролируемой. Энергетики постоянно работают, а несколько важных факторов помогли пройти первую неделю нового года с меньшим количеством отключений.
  • Как рассказал эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский, сейчас наступает период, когда солнечного света становится все больше, поэтому Украина будет чаще использовать альтернативную электроэнергию, которая поможет сбалансировать локальные сети.
Автор: Альона Захарова