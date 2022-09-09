Представители Евросоюза бойкотировали прощальный вечер посла россии в ЕС

Посол россии в ЕС Владимир Чижов, который уходит с должности, на прощальном приеме с дипломатами обвинил ЕС в "разрушении мостов". В то же время он не упомянул о главной причине ухудшения отношений — войне россии против Украины.

Чижов ушел с поста после 17 лет работы. Дипломат страны-агрессора устроил прощальный прием, на котором присутствовали преимущественно дипломаты из стран, не входящих в ЕС.

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Чижов обвинил ЕС во время своего выступления

Ни представителей стран Евросоюза, ни Европейской службы внешних действий не было на последней встрече с дипломатом. В своем выступлении Чижов саркастически высказался в адрес ЕС. Он не упоминал о проблемах, которые привели к сложным отношениям с россией – незаконной аннексии Крыма в 2014 году и войне против Украины.

Посол россии заявил, что ЕС объявил себя организацией, стремящейся строить мосты, а не стены, но "то, что мы наблюдаем сегодня, в действительности противоположное".

Легко, и я сказал это сегодня утром представителям ЕС, сжигать мосты. И отстроить их гораздо сложнее,

– сказал Чижов.

Он также добавил, что Европейский Союз никогда не являлся легким партнером ни для кого.

Несмотря на слова Чижова, отношения ЕС и россии не полностью заморожены, и ожидается, что его заменят. Имя его преемника остается конфиденциальным, пока все страны Евросоюза не согласуют назначение.

Что сказал о Чижове дипломат ЕС

Один из дипломатов на условиях анонимности рассказал, что он рад отъезду российского посла. По его словам, он был "враждебным и деструктивным" чиновником, нанесшим большой вред отношениям с ЕС.

Черногория объявила посла россии в стране персоной нон-грата

Российские оккупанты продолжают получать громкие оплеухи от международного сообщества. Ранее МИД Черногории сообщил о том, что объявил российского посла Владислава Масленникова персоной нон-грата. Такое решение было принято на основании того, что он осуществлял деятельность, противоречащую 9 статье Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Напомним, страны ЕС начинают активно выступать за то, чтобы запретить выдавать туристические шенгенские визы россиянам.

Страны приостанавливают безвизовый режим с россией

Одобрение соответствующего решения рекомендовала Еврокомиссия. Теперь на граждан россии будут распространяться общие правила визового кодекса. Для граждан страны-агрессора это означает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также необходимость предоставления дополнительных документальных доказательств. Кроме того, увеличится время оформления визы.

Также страны будут решать, что делать с уже выданными визами. В то же время они могут сами принимать решения о более жестких или более слабых условиях.

Страны Балтии и Польша уже объявляли, что закрывают въезд для россиян. Правительство Латвии уже официально приняло решение.

К примеру, Эстония стремится прекратить въезд большинства россиян в страну в течение нескольких недель. Речь идет о полной блокировке пересечения границы по туристическим визам.

В то же время, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что визовые ограничения следует расширить не только на граждан россии, но и на граждан беларуси.

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