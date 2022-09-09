Чижов пішов з посади після 17 років роботи. Дипломат країни-агресора влаштував прощальний прийом, на якому були присутні переважно дипломати з країн, що не входять до ЄС.

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Чижов звинуватив ЄС під час свого виступу

Ані представників країн Євросоюзу, ані Європейської служби зовнішніх дій не було на останній зустрічі з дипломатом. У своєму виступі Чижов саркастично висловився на адресу ЄС. Він не згадував про проблеми, що призвели до складних відносин з росією – незаконну анексію Криму в 2014 році та війну проти України.

Посол росії заявив, що ЄС оголосив себе організацією, яка прагне будувати мости, а не стіни, але "те, що ми спостерігаємо сьогодні, насправді протилежне".

Легко, і я сказав це сьогодні вранці представникам ЄС, спалювати мости. І відбудувати їх набагато складніше,

– сказав Чижов.

Він також додав, що Європейський Союз ніколи не був легким партнером ні для кого.

Незважаючи на слова Чижова, відносини ЄС і росії не повністю заморожені, і очікується, що його замінять. Ім'я його наступника залишається конфіденційним, поки всі країни Євросоюзу не погодять призначення.

Що сказав про Чижова дипломат ЄС

Один із дипломатів, на умовах анонімності, розповів, що він радий від'їзду російського посла. За його словами, він був "ворожим і деструктивним" чиновником, який завдав великої шкоди відносинам з ЄС.

Чорногорія оголосила посла росії в країні персоною нон-грата

Російські окупанти продовжують отримувати гучні ляпаси від міжнародної спільноти. Раніше МЗС Чорногорії повідомило про те, що оголосило російського посла владіслава маслєнікова персоною нон-грата. Таке рішення було прийняте на підставі того, що він здійснював діяльність, яка суперечить 9 статті Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Нагадаємо, країни ЄС починають активно виступати за те, щоб заборонити видавати туристичні шенгенські візи росіянам.

Країни призупиняють безвізовий режим з росією

Схвалення відповідного рішення рекомендувала Єврокомісія. Тепер на громадян росії поширюватимуться загальні правила візового кодексу. Для громадян країни-агресорки це означає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також необхідність надання додаткових документальних доказів. Крім того, збільшиться час оформлення візи.

Також країни вирішуватимуть, що робити з вже виданими візами. Водночас вони можуть самі приймати рішення про більш жорсткі або слабші умови.

Країни Балтії та Польща вже оголошували, що закривають в'їзд для росіян. Уряд Латвії вже офіційно прийняв рішення.

Наприклад, Естонія прагне припинити в'їзд більшості росіян до країни протягом кількох тижнів. Йдеться про повне блокування перетину кордону за туристичними візами.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що візові обмеження варто розширити не лише на громадян росії, а й на громадян білорусі.

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