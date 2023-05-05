"Снарядов достаточно, в дефиците сами вагнеровцы": зачем Пригожин позорится своими плачами

ГлаваЧВК "Вагнера" шокировал странным заявлением. Мол, поскольку на фронте есть 70% нехватки боеприпасов, он решил выводить своих наемников 10 мая из Бахмута. Такая дата мотивирована тем, чтобы не портить 9 мая Владимиру Путину, однако это стало важным сигналом.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что о нехватке боеприпасов у россиян не говорится, подобные действия – лишь часть хитрого плана Пригожина.

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По словам Тизенгаузена, в России сейчас стартуют интересные процессы, ведь военные функционеры начинают искать пути ухода и самое главное – искать, кого можно обвинить в невыполненных задачах и т.д.

Вагнеровцы заканчиваются

Более того, из разговоров с военными политтехнолог узнал, что на Восточном направлении россияне особо не экономят боеприпасы. К сожалению, с этим у них все в порядке.

Дело в другом – Пригожин на фоне украинского контрнаступления может остаться без своих наемников, вокруг которых построена вся его информационная стратегия.

Интересно, что сегодня наши военные прокомментировали, что там вовсе не в боеприпасах дело, а дело в нехватке самих вагнеровцев.

– добавил говорящий.

Ранее министерство обороны России закрыло доступ к тюремщикам Пригожину. Теперь с каждым днем сотни вагнеровцев гибнут в Украине, но брать их неоткуда.

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Хитрый просчет

Тизенгаузен заметил, что Пригожин действительно придумал интересную технику. Ведь обвинит он в выходе вагнеровцев из Бахмута именно Сергея Шойгу. К тому же он снимет с себя ответственность за невыполненные задачи по взятию Бахмута перед Путиным.

Он уйдет в сегмент обиженных военных командиров, которому проклятое министерство обороны и Шойгу не дали возможность совершить подвиг. Это очень хитро на самом деле,

– прокомментировал аналитик.

Он напомнил, что оккупантам до 9 мая поставлена задача по взятию Бахмута, ведь на "день пабеды" им предстоит продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи. Туда сейчас россияне стягивают дополнительные подразделения, в том числе и вагнеровцев. Они бросают все силы для того, чтобы выполнить задачу, но украинские бойцы стоят как скала, уничтожая ежедневно "русские мясные штурмы".

Пригожин продолжает скулить и искать виновных