Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що про брак боєприпасів у росіян не мовиться, подібні дії – лише частина хитрого плану Пригожина.

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За словами Тизенгаузена, в Росії зараз стартують цікаві процеси, адже воєнні функціонери починають шукати шляхи відходу і найголовніше – шукати, кого можна звинуватити за невиконані завдання тощо.

Вагнерівці закінчуються

Ба більше, з розмов з військовими політтехнолог дізнався, що на Східному напрямку росіяни особливо не економлять боєприпаси. На жаль, з цим у них все в порядку.

Справа в іншому – Пригожин на фоні українського контрнаступу може залишитися зовсім без своїх найманців, навколо яких побудована вся його інформаційна стратегія.

Цікаво, що сьогодні наші військові прокоментували, що там зовсім не в боєприпасах справа, а справа в нестачі самих вагнерівців,

– додав мовець.

Раніше міністерство оборони Росії закрило доступ до в'язнів Пригожину. Тепер з кожним днем сотні вагнерівців гинуть в Україні, але брати їх немає звідки.

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Хитрий прорахунок

Тизенгаузен зауважив, що Пригожин направду вигадав цікаву техніку. Адже звинуватить він у виході вагнерівців з Бахмута саме Сєргєя Шойгу. І до того ж він зніме з себе відповідальність за невиконані завдання щодо взяття Бахмута перед Путіним.

Він піде в сегмент ображених воєнних командирів, якому прокляте міністерство оборони і Шойгу не дали можливість здійснити подвиг. Це дуже хитро насправді,

– прокоментував аналітик.

Він нагадав, що окупантам до 9 травня поставлене завдання по взяттю Бахмута, адже на "дєнь пабєди" їм потрібно буде продемонструвати хоч якісь успіхи. Туди зараз росіяни стягують додаткові підрозділи, зокрема і вагнерівців. Вони кидають всі сили, для того, щоб виконати завдання, але українські бійці стоять ніби скеля, знищуючи щоденно "російські м'ясні штурми".

Пригожин продовжує скиглити і шукати винних