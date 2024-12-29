Генерал армии сказал, почему на самом деле Путин боится Украины в НАТО

Кремлевский диктатор Владимир Путин очень боится вступления Украины в НАТО. У него есть планы относительно нашего государства, однако в действительности они нереальны.

Сейчас так называемый глава Кремля действует комплексно относительно Украины. Это 24 Каналу отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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"Путин действует комплексно относительно того, какие выйдут варианты, насколько он может давить на Запад, сколько завоевать территорий, поставить условия контроля этих территорий, а тогда будет докладывать и россиянам о том, что он якобы выполнил задачи "сво", а фактически агрессивной войны, и будет подавать это как "победу", – сказал он.

Путин хочет подать как "победу"

Николай Маломуж отметил, что сейчас у Путина нет больших ресурсов для следующих стратегических наступательных операций. Есть силы по конкретным секторам, где российские оккупанты ведут боевые действия. Ежедневно враг несет огромные потери в живой силе, технике, вооружении и так далее.

В то же время Украина получает поддержку от западных союзников. В частности, США предоставят огромный пакет помощи, который усилит все горячие направления. Наше государство усиливает собственное производство ракет, дронов и другого оружия.

Путин пытается посадить наше государство за стол переговоров на своих условиях. В частности, что Украина не будет вступать в НАТО, а россияне будут контролировать ряд регионов Украины. Это он хочет подать как "победу".

Тогда он будет участником мирового порядка, что он наконец выйдет на какие-то мировые процессы без противостояния с блоком НАТО, как он будет считать. То есть это планы "фикс", но они нереальны. Мы ему не даем возможности на поле боя действовать. Наши союзники понимают, что Путин создает угрозы конкретным странам НАТО, мировому порядку в целом через ядерные угрозы,

– подчеркнул генерал армии.

План Путина относительно Украины уже провалился. Он увидел, что не поставит так легко условия украинцам, поэтому пошел на затяжную войну. Однако у россиян уже растет недовольство войной, ведь ослабляется не только милитарная составляющая России, но и экономическая, общественно-политическая.