"Инаугурация" неважна: почему Путин едет в КНР после турне Си Цзиньпина в Европу

Владимир Путин собирается в Китай сразу после визита Си Цзиньпина в Европу. Это будет первый зарубежный визит диктатора после так называемой "инаугурации". Но, вероятно, она здесь не столь важна.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что КНР стоит понимать, на какие позиции она выходит в отношениях с Европой. От этого уже и будут дальше отталкиваться в переговорах с Путиным.

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"Я не исключаю, что эти переговоры могут потерпеть крах для нас. То есть ничего положительного не будет, потому что мы имели такой горький опыт общения Си с Путиным, когда Си перевыбрали на новый срок", – сказал Клочок.

Си Цзиньпин пытался убедить Путина не размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси. Туда подключали и других "сателлитов" КНР. В частности, президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Однако, ничего не помогло.

Путин продолжал свою политику. Тогда глава КНР завершил свой визит в Москву раньше, чем было запланировано.

А это – плохой знак. Это знак того, что не все так просто у них в отношениях. С этих позиций сейчас строятся отношения России и Китая. Россия пытается быть на паритете, но она в большой степени зависима от Китая. И Си это прекрасно понимает,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

По его мнению, вероятно, глава КНР и российский диктатор будут говорить о возможном перемирии во время Олимпиады в Париже. Тем более сейчас Франция и Россия сблизились в некоторых вопросах. Французская сторона наращивает торговые отношения с россиянами несмотря на то, что она помогает Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой на время проведения Олимпийских игор прекратить огонь в военных конфликтах, которые сейчас продолжаются в мире. Он заявлял, что в этом вопросе рассчитывает на помощь главы КНР.

"Когда будет встреча Путина с Си, то могут быть наработаны какие-то механизмы, которые в результате могут привести к уменьшению интенсивности войны. Но это еще может стать и триггером к началу вообще уменьшения противостояния. Все будет зависеть, как Запад договорится с Китаем. Этот процесс продолжается", – отметил Валерий Клочок.

Инструменты влияния на Россию

Если КНР получит больше в Европе и США, то она может отказаться в их пользу от сотрудничества с Россией или по крайней мере его не будет наращивать.

"Да и может изменить структуру торговли. Мы же говорим о высокотехнологичных компонентах, которые имеет Китай для обеспечения военно-промышленного комплекса России. Прямого разговора о том, что Си сядет за стол с Путиным и скажет: "Володя, прекращай стрелять", – так это же не будет", – отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Будут совершенно другие инструменты влияния на экономику России. И Владимир Путин это понимает.

Визит Си Цзиньпина во Францию