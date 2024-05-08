Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що КНР варто розуміти, на які позиції вона виходить у відносинах з Європою. Від цього уже і будуть далі відштовхуватися у переговорах з Путіним.

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"Я не виключаю, що ці переговори можуть зазнати краху для нас. Тобто нічого позитивного не буде, тому що ми мали такий гіркий досвід спілкування Сі з Путіним, коли Сі переобрався на новий термін", – сказав Клочок.

Сі Цзіньпін намагався переконати Путіна не розміщувати тактичну ядерну зброю в Білорусі. Туди підключали й інших "сателітів" КНР. Зокрема, президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва. Однак, нічого не допомогло.

Путін продовжував свою політику. Тоді навіть глава КНР завершив свій візит до Москви раніше, аніж було заплановано.

А це – поганий знак. Це знак того, що не все так просто у них у відносинах. З цих позицій нині будуються відносини Росії й Китаю. Росія намагається бути на паритеті, але вона великою мірою залежна від Китаю. І Сі це чудово розуміє,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

На його думку, ймовірно, глава КНР та російський диктатор говоритимуть про можливе перемир'я під час Олімпіади у Парижі. Тим більше нині Франція та Росія зблизилися у деяких питаннях. Французька сторона нарощує торгові відносини з росіянами попри те, що вона допомагає Україні.

Зверніть увагу! Раніше президент Франції Еммануель Макрон виступив з ініціативою на час проведення Олімпійських ігор припинити вогонь у воєнних конфліктах, які нині тривають у світі. Він заявляв, що у цьому питанні розраховує на допомогу глави КНР.

"Коли буде зустріч Путіна із Сі, то можуть бути напрацьовані якісь механізми, які в результаті можуть призвести до зменшення інтенсивності війни. Але це ще може стати й тригером до початку взагалі зменшення протистояння. Все буде залежати, як Захід домовиться із Китаєм. Цей процес триває", – наголосив Валерій Клочок.

Інструменти впливу на Росію

Якщо КНР отримає більше у Європі та США, то вона може відмовитися на їхню користь від співпраці з Росією або принаймні її не буде нарощувати.

"Та й може змінити структуру торгівлі. Ми ж говоримо про високотехнологічні компоненти, які має Китай для забезпечення військово-промислового комплексу Росії. Прямої розмови про те, що Сі сяде за столом із Путіним і скаже: "Володя, припиняй стріляти", – так це ж не буде", – зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Будуть абсолютно інші інструменти впливу на економіку Росії. І Владімір Путін це розуміє.

Візит Сі Цзіньпіна до Франції