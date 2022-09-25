"Мобилизация в россии идет плохо": почему путин начал угрожать ядеркой и как это можно решить

Мобилизация в россии, вероятнее всего, идет не столь хорошо, как того ожидал путин. Поэтому он начал еще больше угрожать применением ядерного оружия. Такие сигналы россия посылает по дипломатическим каналам.

Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Николай Давыдюк. По его словам, сейчас главная задача Украины – развалить мобилизацию в россии. Это сорвет планы путина и продемонстрирует, что российский диктатор вообще не может управлять собственным государством.

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Украине частично удается срывать в россии мобилизацию

Мобилизация в россии сейчас идет не по плану. Об этом свидетельствует и то, что путин начал еще больше, по источникам Давыдюка, угрожать нанести ядерный удар. Такие сигналы его прислужники "транслируют" в дипломатических кругах.

Думаю, что частично план (сорвать мобилизацию – 24 канал) удается, потому что путин еще больше начал по дипломатическим каналам угрожать ядерными ударами. Это свидетельствует о том, что мобилизация идет очень плохо. Думаю, что сейчас он не смог собрать и 50-60 тысяч, которых убили в Украине,

– подчеркивает Давыдюк.

Политолог убежден, что путин не сможет собрать и 100 тысяч человек. Они всеми силами пытаются отмобилизовать пьяную сволочь, которая еще до выезда сражается друг с другом. Из-за этих неудач путин продолжает еще больше угрожать ядерными ударами.

Он снова идет в крайности. Каждый раз, когда Украина дает пинка путину, он хватается за ядерную кнопку. Здесь неважно, стратегическую или тактическую. Это – использование ядерного оружия – крайней точки сдерживания. А он делает это для шантажа,

– говорит Давыдюк.

По его мнению, самый лучший вариант, как разобраться с россией – буквально ее разделить. Пусть США и Китай договорятся и буквально "разполовинят" это государство. Тем более, когда-то были другие примеры разделения – Германия, Северная и Южная Кореи и прочее.

Мобилизация не сработала – путин прибегает к крайностям – Давыдюк: смотрите видео

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, каким образом российский диктатор путин может использовать ядерное оружие против Украины. Впрочем, он уверен, что оккупанты не смогут полностью скрыть подготовку к такому удару.