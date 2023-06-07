Время слов истекло, – Галлямов объяснил, почему Путин не комментирует последние резонансные события

Подрыв Каховской ГЭС, рейды на Белгородщине – Владимир Путин не комментирует ни одно из этих громких событий. Российский диктатор отмалчивается, потому что, собственно, и нечего сказать. У него на руках ни одного козыря, который мог бы хоть как-то спасти от позора.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его мнению, Путин хочет выглядеть "победителем" в глазах слушающей аудитории. Однако у него нет ни слов, ни доказательств, которые могли бы обеспечить такое видение "бункерного".

Смотрите также "Оружие массового уничтожения и военное преступление": мир шокирован подрывом Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС поразил весь мир. Событие и его последствия обсуждают всюду. Однако сам виновник катастрофы молчаливо отсиживается.

Ему нечего сказать, нечего продемонстрировать. Путин хочет, чтобы все были в восторге от того, что он говорит. Время слов кончилось, пришло время дел. Он должен подкрепить свои слова делами, а возможности этого сделать – нет,

– отметил Аббас Галлямов.

События на Белгородщине умалчиваются тоже

Это касается не только уничтожения Каховской ГЭС. События на Белгородщине Владимир Путин тоже никак не комментирует. Ведь он должен послать туда войска и выбить Российский добровольческий корпус. Однако и этого сделать не может из-за слабости.

Российскому диктатору, вероятно, рапортуют, что еще пол дня, день максимум – и всех из Белгородщины выгонят. Потому и сам Путин откладывает на эфемерное "завтра" обращение о событиях в приграничных областях.

Он надеется, что не просто будет пускать слова на ветер, вызывая раздражение в аудитории. А станет над телом совершенного врага, поставит ему ногу на грудь и будет выглядеть победителем,

– заметил политтехнолог.

Однако такие стремления Владимира Путина, скорее всего, так и останутся мечтами.

Аббас Галлямов прокомментировал молчание Путина: смотрите видео

Пропагандисты путаются в версиях

Интересно, что не согласованы и методички кремлевских пропагандистов. К примеру, в ситуации с подрывом Каховской дамбы пропагандисты озвучивали разные версии. И что она рухнула сама, что ее вроде бы обстреляли ВСУ из беспилотников и даже рассказывали об обстреле снайперов.

Путин очень зациклен на секретности и поэтому страдает эффективность его дел,

– подчеркнул Галлямов.

Западные эксперты много писали, что желание Владимира Путина о том, чтобы никто ни о чем не знал, приводит к небоеспособности его армии. Офицеры никогда не знают, что им нужно делать, а потому и плохо готовятся в последний момент. Иногда это приводит к катастрофическим последствий для русской армии.

"Военные эксперты говорили об этом в контексте войны, а я могу распространить это на пропаганду. Пропагандистский аппарат до последнего не знает, что будет происходить. Поэтому они никогда не готовы", — отметил политтехнолог.

Он добавил, что Владимир Путин не принимает решение сразу, очень долго колеблясь. Условно говоря, он отдал приказ о минировании плотины, но окончательно не решил, подрывать ли ее. Так что пока окончательное решение не будет принято, лишних людей он об этом не будет сообщать.

Импульсивные решения о начале каких-то действий и ставят в неизвестность пропаганду или военных. Что, в конце концов, приводит к абсолютному хаосу как в информационном пространстве, так и на поле боя.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно о планировании теракта