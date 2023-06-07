Время слов истекло, – Галлямов объяснил, почему Путин не комментирует последние резонансные события
Подрыв Каховской ГЭС, рейды на Белгородщине – Владимир Путин не комментирует ни одно из этих громких событий. Российский диктатор отмалчивается, потому что, собственно, и нечего сказать. У него на руках ни одного козыря, который мог бы хоть как-то спасти от позора.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его мнению, Путин хочет выглядеть "победителем" в глазах слушающей аудитории. Однако у него нет ни слов, ни доказательств, которые могли бы обеспечить такое видение "бункерного".
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Подрыв Каховской ГЭС поразил весь мир. Событие и его последствия обсуждают всюду. Однако сам виновник катастрофы молчаливо отсиживается.
Ему нечего сказать, нечего продемонстрировать. Путин хочет, чтобы все были в восторге от того, что он говорит. Время слов кончилось, пришло время дел. Он должен подкрепить свои слова делами, а возможности этого сделать – нет,
– отметил Аббас Галлямов.
События на Белгородщине умалчиваются тоже
Это касается не только уничтожения Каховской ГЭС. События на Белгородщине Владимир Путин тоже никак не комментирует. Ведь он должен послать туда войска и выбить Российский добровольческий корпус. Однако и этого сделать не может из-за слабости.
Российскому диктатору, вероятно, рапортуют, что еще пол дня, день максимум – и всех из Белгородщины выгонят. Потому и сам Путин откладывает на эфемерное "завтра" обращение о событиях в приграничных областях.
Он надеется, что не просто будет пускать слова на ветер, вызывая раздражение в аудитории. А станет над телом совершенного врага, поставит ему ногу на грудь и будет выглядеть победителем,
– заметил политтехнолог.
Однако такие стремления Владимира Путина, скорее всего, так и останутся мечтами.
Аббас Галлямов прокомментировал молчание Путина: смотрите видео
Пропагандисты путаются в версиях
Интересно, что не согласованы и методички кремлевских пропагандистов. К примеру, в ситуации с подрывом Каховской дамбы пропагандисты озвучивали разные версии. И что она рухнула сама, что ее вроде бы обстреляли ВСУ из беспилотников и даже рассказывали об обстреле снайперов.
Путин очень зациклен на секретности и поэтому страдает эффективность его дел,
– подчеркнул Галлямов.
Западные эксперты много писали, что желание Владимира Путина о том, чтобы никто ни о чем не знал, приводит к небоеспособности его армии. Офицеры никогда не знают, что им нужно делать, а потому и плохо готовятся в последний момент. Иногда это приводит к катастрофическим последствий для русской армии.
"Военные эксперты говорили об этом в контексте войны, а я могу распространить это на пропаганду. Пропагандистский аппарат до последнего не знает, что будет происходить. Поэтому они никогда не готовы", — отметил политтехнолог.
Он добавил, что Владимир Путин не принимает решение сразу, очень долго колеблясь. Условно говоря, он отдал приказ о минировании плотины, но окончательно не решил, подрывать ли ее. Так что пока окончательное решение не будет принято, лишних людей он об этом не будет сообщать.
Импульсивные решения о начале каких-то действий и ставят в неизвестность пропаганду или военных. Что, в конце концов, приводит к абсолютному хаосу как в информационном пространстве, так и на поле боя.
Подрыв Каховской ГЭС: что известно о планировании теракта
- В Главном управлении разведки сообщили, что подрыв Каховской дамбы был спланирован давно. Еще с 2022 года Украина публично сообщала мировое сообщество о минировании ГЭС. Теракт россияне планировали долго и тщательно.
- В частности, для проведения такой операции необходимо было просчитать возможное количество жертв среди собственных войск, спланировать перемещение техники.
- К слову, у Каховской ГЭС есть определенные инженерные особенности сооружения. То есть, такой подрыв можно устроить исключительно на территории дамбы.
- Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов подчеркнул, что это был дистанционный управляемый подрыв. Есть подтверждающие доказательства. Собирают больше информации о том, сколько взрывчатки использовали оккупанты для уничтожения Каховской ГЭС.