Российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов озвучил 24 Каналу мнение, что Путин разрывается между войной и миром. Кроме того, Путин пытается убедить Запад предать Украину.

Важно "Путин хочет мира?" Почему странам НАТО следует уже готовиться к войне

Запрос "мирных" россиян

Галлямов рассказал, что большинство россиян уже не хотят слышать о войне. Они хотят, чтобы она просто закончилась. У Путина впереди выборы и он не хотел раздражать электорат темой войны в праздничный для них день. Потому и выступал прямо на фоне кремлевской стены и елок.

Он не мог себе позволить такую милитаризацию, как в прошлом году, на фоне военных,

– отметил российский оппозиционный политолог.

Запрос Z-патриотов

По его словам, такой речью Путин вызвал у Z-патриотов раздражение. Мол, они там "защищают" Россию, а страна живет мирной жизнью и вообще не упоминает о войне. Чтобы удовлетворить запрос этой части общества, Путин уже 1 января провел сразу 2 мероприятия с военными.

"Путин не может их проигнорировать. Вот он и дергается, пытается усидеть на 2 стульях одновременно, но стулья разъезжаются. Он не вспоминает о войне, но намекает на нее. Мол, мы "защитники отечества", но не привязываемся к теме войны", – заметил Галлямов.

Выборы – это референдум о мире или войне

Как он отметил, выборы "президента" России в марте – это действительно не выборы Путина. Это референдум – опрос о том, россияне за войну или против нее. Путин потому и дергается между 2 огней, потому что хочет выглядеть "хорошим" в глазах каждого.

Путин не хочет, чтобы выборы стали вопросом выбора между войной и миром. В этом проблема,

– подчеркнул российский оппозиционный политолог.

Путин и война в Украине: последние новости