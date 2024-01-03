Російський опозиційний політолог Аббас Галлямов озвучив 24 Каналу думку, що Путін розривається між війною та миром. Крім того, Путін намагається переконати Захід зрадити Україну.

Важливо "Путін хоче миру?" Чому країнам НАТО варто вже готуватися до війни

Запит "мирних" росіян

Галлямов розповів, що більшість росіян уже не хочуть чути про війну. Вони бажають, щоб вона просто закінчилась. У Путіна попереду вибори й він не хотів дратувати електорат темою війни у святковий для них день. Тому й виступав просто на тлі кремлівської стіни та ялинок.

Він не міг собі дозволити таку мілітаризацію, як минулого року, на тлі військових,

– зазначив російський опозиційний політолог.

Запит Z-патріотів

За його словами, такою промовою Путін викликав у Z-патріотів роздратування. Мовляв, вони там "захищають" Росію, а країна живе мирним життям і взагалі не згадує про війну. Тож, аби задовольнити запит цієї частини суспільства Путін уже 1 січня провів одразу 2 заходи з військовими.

"Путін не може їх проігнорувати. Ось він і сіпається, намагається всидіти на 2 стільцях одночасно, але стільці роз'їжджаються. Він не згадує війну, але натякає на неї. Мовляв, ми "захисники вітчизни", але не прив'язується до теми війни", – зауважив Галлямов.

Вибори – це референдум за мир чи за війну

Як він зазначив, вибори "президента" Росії в березні – це насправді не вибори Путіна. Це референдум – опитування про те, чи росіяни за війну, чи проти неї. Путін тому й сіпається між 2 вогнів, бо хоче виглядати "хорошим" в очах кожного.

Путін не хоче, щоб вибори стали питанням вибору між війною та миром. У цьому проблема,

– наголосив російський опозиційний політолог.

Путін і війна в Україні: останні новини