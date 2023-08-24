Для Владимира Путина очень выгодно держать у себя Шойгу и Герасимова. Он даже укрепляет их власть. О мотивах диктатора 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Путин держит "козырь в рукаве"

В Bloomberg недавно опубликовали статью о том, что российская ФСБ хочет более агрессивной войны в Украине. В частности, в спецслужбе призывают Владимира Путина уволить работающего министра обороны Сергея Шойгу и ввести в России всеобщую мобилизацию.

Общий нарратив таких тезисов – мы, мол, еще ничего не начинали.

Путин не может уволить ни Герасимова, ни Шойгу, потому что он их покидает, как своего "джокера" на момент, когда война будет проиграна полностью. Потому что нужно же на кого-то спихнуть проигрыш,

– объяснил Сергей Жирнов.

Увольнение министра обороны и начальника генштаба будет означать, что все действительно пошло "не по плану". Хотя Путин до сих пор утверждает обратное. Более того, за последние два месяца Шойгу и Герасимов даже больше усилили свою военную и политическую позицию.

"Путин отправил Шойгу в Северную Корею представлять его лично на празднике "дня победы". В этом смысле и у Герасимова все нормально. Он встретился с Путиным в Ростове", – отметил Жирнов.

Экс-сотрудник разведки предположил, что подобные статьи могут быть попытки западной прессы столкнуть лбами ФСБ и армию. Хотя при этом как Путин, так и Шойгу с Герасимовым четко дали понять, что у них нет разногласий ни с кем. А всех выступавших против власти были ликвидированы.

Сергей Жирнов объяснил, почему не увольняют Шойгу и Герасимова: смотрите видео

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