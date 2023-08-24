Для Владіміра Путіна дуже вигідно тримати біля себе Шойгу і Герасимова. Він навіть укріплює їхню владу. Про мотиви диктатора 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Путін тримає "козир в рукаві"

У Bloomberg нещодавно опублікували статтю, про те, що російська ФСБ хоче агресивнішої війни в Україні. Зокрема у спецслужбі закликають Владіміра Путіна звільнити чинного міністра оборони Сєргєя Шойгу та запровадити у Росії загальну мобілізацію.

Загальний наратив таких тез – ми, мовляв, ще нічого не починали.

Путін не може звільнити ні Герасимова, ні Шойгу, тому що він їх залишає, як свого "джокера" на останній момент, коли війна буде програна повністю. Тому що потрібно ж на когось спихнути програш,

– пояснив Сергій Жирнов.

Звільнення міністра оборони та начальника генштабу означатиме, що все справді пішло "не за планом". Хоч Путін до сьогодні стверджує протилежне. Ба більше, за останні два місяці Шойгу та Герасимов навіть більше посилили свої військову та політичну позицію.

"Путін відправив Шойгу аж в Північну Корею представляти його особисто на святі "дня перемоги". В цьому сенсі й у Герасимова все нормально. Він зустрівся з Путіним у Ростові", – зазначив Жирнов.

Ексспівробітник розвідки припустив, що подібні статті можуть бути спроби західної преси зіштовхнути лобами ФСБ та армію. Хоч при цьому як Путін, так і Шойгу з Герасимовим чітко дали зрозуміти, що у них немає розбіжностей ні з ким. А усіх, хто виступав проти влади були ліквідованими.

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