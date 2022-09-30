Сам придумал среди ночи: зачем Путин признал "независимость" Херсона и Запорожья перед аннексией

Владимир Путин 30 сентября заявил об аннексии четырех областей Украины. И еще накануне две из них – Запорожскую и Херсонскую – он даже провозгласил "независимыми".

Впрочем, ни о какой "независимости" у Путина никто даже и не просил. Об этом в 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Путин мог сам придумать "независимость"

Специалист отметил довольно странную ситуацию, когда президент России признал две так называемые "страны" в полпервого ночи. Мол, выбрано довольно странное время.

Кроме того, насколько мы помним, Херсонская область и не объявляла о своей "независимости". Ни один из коллаборантов не говорил о никакой "независимости",

– отметил Михаил Шейтельман.

Даже псевдороферендумы касались "присоединения" к России. Ни о какой "независимости" не было и речи. Только в случае с Запорожской областью об этом говорили отдельные гауляйтеры.

"То есть Путин просто проснулся ночью и решил объявить о "независимости" Херсонской области. При этом сам ее придумал. Это ужасно", – заявил политтехнолог.

Михаил Шейтельман о новых аннексиях и ядерном оружии: смотрите видео

Более того, херсонские гауляйтеры четко заявляли, что они не намерены объявлять "независимость" – они сразу будут "входить в состав России".

Это удивительно. Следить за юридическими процедурами – их нет. В российском законодательстве нет такой процедуры, что можно признавать какие-то области, которые сами себя не признают,

– объясняет эксперт.

А политическая сторона вопроса – куда интереснее. Ведь в полпервого ночи придумывают что-то объявлять "независимыми" только те, кто решает все в срочном порядке.

"Похоже, у них ночью было совещание и они решили, что этих четырех людей (гауляйтеров областей – 24 канал), которые приедут, нужно как-то представлять", – считает Михаил Шейтельман.

Он также отметил, что нынешнее обращение Владимира Путина несколько раз отменялось, а затем снова назначалось. Только позавчера Дмитрий Песков заявлял, что ничего не будет.

"Это значит, что сценарий действительно писался ночью. И вот ночью они определили, что людей будут представлять как "президентов" или "лидеров республик". Для этого и подписывали такую чепуху", – рассказал политтехнолог.

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