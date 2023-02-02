У Путина остаются призрачные надежды: почему он стремится затянуть войну

Путин стремится любыми средствами затянуть войну. Дело в том, что он сохраняет призрачные надежды на некоторые процессы на Западе.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Да и в общем Путин сдал назад и становится более зависим от своего окружения.

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Задачи Украины и России

Яковенко отметил, что задачи Украины и России сейчас разные. Украина стремится к полной деоккупации своих территорий, а теперь – уничтожать как можно больше оккупантов. Для Путина главное сейчас провести наступление до того, как Украина получит вооружение, анонсированное на "Рамштайне-8" и анонсированное на "Рамштайне-9", а это должны быть самолеты и ракеты.

У Путина задача состоит в том, чтобы попытаться захватить и оккупировать еще некоторые части украинской территории, а затем главная задача – затянуть войну. Я не знаю, что он там понимает или не понимает, но вообще командование и генштаб понимают, что войну они выиграть не могут,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Он добавил, что Путину важно вынести войну за пределы 2023 года. У него есть призрачные надежды. Во-первых, на выборы в США, что отвлечет страну от Украины. Во-вторых, возможные выборы в Украине, хотя во время войны их не будет. В-третьих, Путин надеется, что Запад устанет помогать Украине, поэтому войну желательно все-таки закончить в этом году.

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Выборы в США

По словам российского оппозиционного журналиста, Трампа в России цитируют, его ждут. Там говорят, что нужно дождаться Трампа и помощь Украине завершится. Правда, по прогнозам, Трамп не выиграет даже внутри партии, от республиканцев будет другой кандидат, возможно, тоже проблемный, но не такой откровенный антиукраинец.

"Надежды Соловьева, Скабеевой, Симоньян, собравшейся ездить с американским флагом по улицам Москвы после победы Трампа, я надеюсь, не сбудутся. Однако в любом случае затягивание войны выгодно Путину, потому что Россия даже по количеству населения втрое больше, чем Украина, и вооружение у нее не заканчивается", – подчеркнул Яковенко.

Как он отметил, это "убийственное железо" может быть старым и ржавым, но свою опасность оно представляет. Западу следует понять такую вещь, что он с Украиной сейчас живет в разных временных парадигмах. Если для Запада время измеряется бюрократическими процессами, то для Украины – жизнями, поэтому украинцам просто нужно дать то, что нужно.

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