Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Та загалом Путін здав назад і стає більш залежним від свого оточення.

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Завдання України й Росії

Яковенко зазначив, що завдання України й Росії нині різні. Україна прагне повної деокупації своїх територій, нині ж – нищити якомога більше окупантів. Для Путіна головне зараз провести наступ до того, як Україна отримає озброєння, анонсоване на "Рамштайні-8" і буде анонсоване на "Рамштайні-9", а це мають бути літаки й ракети.

У Путіна завдання полягає в тому, щоб спробувати захопити й окупувати ще певні частини української території, а потім головне завдання – затягнути війну. Я не знаю, що він там розуміє чи не розуміє, але загалом командування й генштаб розуміють, що війну вони виграти не можуть,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Він додав, що Путіну важливо винести війну за межі 2023 року. У нього є примарні надії. По-перше, на вибори у США, що відверне увагу країни від України. По-друге, можливі вибори в Україні, хоча, під час війни їх не буде. По-третє, Путін сподівається, що Захід втомиться допомагати Україні, тому війну бажано все ж закінчити у цьому році.

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Вибори у США

За словами російського опозиційного журналіста, Трампа в Росії цитують, його чекають. Там говорять, що треба дочекатись Трампа й допомога Україні завершиться. Щоправда, за прогнозами Трамп не виграє навіть усередині партії, від республіканців буде інший кандидат, можливо, теж проблемний, але не такий відвертий антиукраїнець.

"Сподівання Соловйова, Скабєєвої, Симоньян, яка зібралась їздити з американським прапором вулицями Москви після перемоги Трампа, я сподіваюсь, не збудуться. Однак у будь-якому випадку затягування війни вигідне Путіну, бо Росія навіть за кількістю населення втричі більша, ніж Україна, й озброєння в неї не закінчується", – наголосив Яковенко.

Як він зазначив, це "вбивче залізо" може бути старим і іржавим, але свою небезпеку воно має. Заходу слід зрозуміти таку річ, що він з Україною нині живе в різних часових парадигмах. Якщо для Заходу час вимірюється бюрократичними процесами, то для України – життями, тому українцям просто треба дати те, що треба.

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