Почему Путина не остановили, кто подыгрывает Кремлю и чего ждать Украине: интервью с Анной Гопко

В настоящее время вокруг Украины образовался невиданный ранее дипломатический ажиотаж. Вот уже несколько недель, как в Киев один за другим непрерывно прибывают официальные лица первой величины разных западных государств.

Однако, среди всего этого потока уважаемых фигур две, целью которых является попытка примирить нас с россиянами. Речь идет об Эммануэле Макроне и Олафе Шольце.

Об ожиданиях от визитов в Киев, противостоянии рупорам Кремля и проблемах в отношениях с Берлином и Парижем – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказала член Международного консультативного совета Варшавского форума безопасности, председатель Совета национальных интересов адвокационной сети ANTS, экспредседатель комитета иностранных дел в Верховной Раде Украины (2014 – 2019) Анна Гопко.

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О визите Шольца, закрытии RT в Германии и политике примирения агрессора

Госпожа Анна, каковы Ваши ожидания от визита Шольца в Киев?

Ожидаю, что украинская дипломатия сможет донести до канцлера необходимость изменить линию поведения относительно нас. Наша задача в рамках встречи с главой немецкого правительства – объяснить, что мы ожидаем, и от Германии, в частности, перехват инициативы в противостоянии Кремлю.

Анна Гопко / Фото из архива автора

Пора уже перейти от сдерживания к действенному принуждению Путина к деэскалации. При необходимости, используя фактор "Северного потока – 2". Не если вторжение состоится, а вместо этого нейтрализовать "Северный поток – 2" раньше времени.

Однако мы понимаем, что это все будет очень сложно сделать, ведь слишком много немецких бизнес интересов завязано на том же газопроводе. Понятно, что германская сторона в лице Шольца попытается нам навязать потребность уступок Путину. Однако нам нужно со своей стороны настаивать на том, что минские соглашения, по сути своей, нежизнеспособны. Особенно в русском их толковании.

А как придать этому убеждению максимально серьезную, твердую интонацию, чтобы нас в конце концов услышали?

Надо потребовать, чтобы и Франция, и Германия твердо встали на нашу сторону. Тот же Макрон, вместо того чтобы оказать нам военную помощь, решил заработать на нас.

Мы должны доходчиво объяснить тем, кто еще сомневается, что в течение восьми лет войны Путина не остановили из-за отсутствия четкого консолидированного подхода к противодействию Кремлю. Любые наивные ожидания снижения напряжения после уступок бесполезны.

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Надо объяснить, что, смотрите, украинская армия уже мощная, общество готово к войне. Так что мы не будем тратить время на умиротворение агрессора. Наши партнеры обязаны осознать ценность Украины как контрибьютора европейской безопасности.

Чем окончится медийная война Берлина против RT?

Немцы должны понять, что они в этом случае защищают и собственные интересы тоже. Потому что эрозия, которую осуществляет российская пропаганда в отношении западной демократии, опасна. Германия должна продемонстрировать решительность и закрыть эти русские иностранные вещатели.

Сейчас я склонна к сдержанному оптимизму относительно конечного итога истории с RT на территории ФРГ.

Олаф Шольц в Киеве / Фото Офиса Президента Украины

Госпожа Анна, сейчас мы можем видеть, как в Бундестаге вспыхивают споры относительно того, кто же больше помогает нам. Это свидетельствует о постепенном отрезвлении немецкого политикума?

Отлично, что такие дискуссии там возникают. Немцы, приехав сюда, должны прийти к осознанию того, что они ответственны за события, которые происходят последние несколько месяцев. Берлин несет ответственность за отсутствие прогресса в нормандском формате и за шантаж, который сейчас озвучивает Кремль. Немецкие парламентарии должны это понять наконец.

Надо предложить депутатам Бундестага, среди которых много впервые избранных, посетить передовую для дополнительной убедительности.

Почему немцы разговаривают с финнами на предмет снабжения последними вооружения в Украину?

Многим странам ЕС немцы снабжают оружие собственного производства. В том числе и Финляндии. Поэтому, имея влияние на конечного получателя, они как производители, будут делать все, чтобы это оружие не попало в третьи страны, как от наша страна, например.

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Что Германии дороже: европейская безопасность или газ?

Как показывает практика последних лет, для немцев их индивидуальные интересы важнее общеевропейской безопасности. Доминирование личных интересов порождает ценностный кризис в Европейском Союзе. Германия является одной из стран, приложившейся к созданию такого кризисного положения.

О заседании "Веймарского треугольника" и настоящем статусе Франции и Германии в отношениях с Украиной

Расскажите об инициативе Парижа провести трехстороннюю встречу с участием Берлина и Варшавы на тему Украины. А как же принцип "ничего о нас без нас"?

Здесь лучше говорить о "Веймарском треугольнике", в рамках которого они пытаются выяснить еще и свои собственные интересы. Вот взять хотя бы Макрона. Он думает отнюдь не об Украине, а скорее о себе, о том, как выиграть грядущие президентские выборы. Поэтому ему нужна хоть какая-нибудь история успеха сейчас.

Единственной страной из этой троицы, понимающей последствия легкомысленного отношения к Москве, является Польша. Польше выгодна свободная Украина, без которой нет свободной, собственно, Польши.

Поляки должны сыграть роль голоса разума и объяснить французам и немцам, что нужно объединяться против агрессора, а не толкать нас к компромиссу с ним.

Возьмет ли Франция пример из Германии и наконец прекратит вещание RT на своей территории?

Кремль использует свои рупоры во Франции для подачи исков против французских журналистов. Поэтому сейчас в экспертной среде активно обсуждаются пути нейтрализации негативных влияний российских медийных мощностей.

Что означают слова представителя французской стороны Николя Де Ривьера при ООН о серьезных последствиях для России в случае ее вторжения в Украину?

Европейцам вообще нужно прекратить использовать слово "если" в контексте возможного нового нападения Москвы на нас. Пора уже действовать решительно. Заявить Путину, что у него всего, скажем, одна неделя на деэскалацию.

Путину нужно ставить условия / Фото Getty Images

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В противном случае начнется серия санкционных ударов по ключевым для Кремля болевым точкам за рубежом. В первую очередь по "Северному потоку – 2". Хотя, здесь предстоит еще уговорить Германию. А это уже будет чрезвычайно сложно, учитывая, насколько велик бизнес интерес к функционированию российской трубы.

Во всяком случае, мы еще посмотрим, как будут развиваться события дальше.

Германия и Франция – нам настоящие союзники или гибридные?

Давайте будем говорить откровенно – некоторые их действия напоминают чистую воду подыгрывания Москве. Берлин и Париж показывают себя, в таких случаях, как кремлевские прокси.

Они сдают свои позиции в угоду своим коммерческим интересам. Между тем мы видим, как Путин охотно использует эту слабину и все больше давит.

В ответ на это давление наши партнеры вынуждены постоянно искать оправданий, готовя разные официальные заявления и так далее.

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