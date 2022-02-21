Проте, є серед усього цього потоку шанованих фігур дві, метою яких є спробувати замирити нас із росіянами. Йдеться про Еммануеля Макрона та Олафа Шольца.

Про очікування від візитів до Києва, протистояння рупорам Кремля та проблеми у відносинах із Берліном та Парижем – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповіла членкиня Міжнародної консультативної ради Варшавського форуму безпеки, голова Ради національних інтересів адвокаційної мережі ANTS, ексголова комітету закордонних справ у Верховній Раді України (2014 – 2019) Ганна Гопко.

Читайте "Дружба" заради миру: чи зможе Ердоган відмовити Путіна від нападу на Україну

Про візит Шольца, закриття RT у Німеччині та політику замирення агресора

Пані Ганно, які Ваші очікування від візиту Шольца до Києва?

Очікую, що українська дипломатія зможе донести до пана канцлера необхідність змінити лінію поведінки щодо нас. Наше завдання в рамках зустрічі із главою німецького уряду – пояснити, що ми очікуємо, і від Німеччини, зокрема, перехоплення ініціативи у протистоянні Кремлю.

Ганна Гопко / Фото з архіву автора

Час уже перейти від стримування до дієвого примусу Путіна до деескалації. За необхідності, використавши фактор "Північного потоку – 2". Не якщо вторгнення відбудеться, а натомість нейтралізувати "Північний потік – 2" завчасно.

Однак, ми розуміємо, що це все буде дуже складно зробити, адже надто багато бізнесових німецьких інтересів зав'язано на тому таки газогоні. Зрозуміло, що німецька сторона в обличчі Шольца спробує нам нав'язати потребу поступок Путіну. Проте, нам треба зі свого боку наполягати на тому, що мінські угоди, по суті своїй, нежиттєздатні. Надто, у російському їх тлумаченні.

А як надати цьому переконанню максимально серйозної, твердої інтонації, щоб нас врешті-решт почули?

Треба вимагати, щоб і Франція, і Німеччина твердо стали на наш бік. Той же Макрон замість того, аби надати нам військову допомогу, вирішив заробити на нас.

Ми повинні дохідливо пояснити тим, хто ще вагається, що протягом восьми років війни Путіна не зупинили через відсутність чіткого консолідованого підходу до протидії Кремлю. Будь-які наївні очікування зниження напруги після поступок є марними.

До теми Фігаро тут, Фігаро там: навіщо насправді Макрон приїздив до Путіна та Зеленського

Треба пояснити, що, дивіться, – українська армія вже потужна, суспільство готове до війни. Тож ми не будемо витрачати час на умиротворення агресора. Наші партнери зобов'язані усвідомити цінність України, як контриб'ютора європейської безпеки.

Чим закінчиться медійна війна Берліна проти RT?

Німці мають зрозуміти, що вони в цьому випадку захищають і власні інтереси також. Тому що ерозія, яку здійснює російська пропаганда відносно західної демократії, є небезпечною. Німеччина повинна продемонструвати рішучість і закрити ці російські іноземні мовники.

Нині я схильна до стриманого оптимізму відносно кінцевого підсумку історії з RT на території ФРН.

Олаф Шольц у Києві / Фото Офісу Президента України

Пані Ганно, зараз ми можемо бачити, як у Бундестазі спалахують суперечки щодо того, хто ж більше допомагає нам. Це свідчить про поступове протверезіння німецького політикуму?

Дуже добре, що такі дискусії там виникають. Німці, приїхавши сюди, повинні прийти до усвідомлення того, що вони відповідальні за ті події, котрі відбуваються останні кілька місяців. Берлін несе відповідальність за відсутність прогресу у нормандському форматі й за той шантаж, який зараз озвучує Кремль. Німецькі парламентарі мають це зрозуміти нарешті.

Треба запропонувати депутатам Бундестагу, серед яких є багато вперше обраних, відвідати передову для додаткової переконливості.

Чому німці розмовляють із фінами на предмет постачання останніми озброєння до України?

Багатьом країнам ЄС німці постачають зброю власного виробництва. Зокрема, і Фінляндії. Тому, маючи вплив на кінцевого одержувача, вони як виробники, будуть робити все, щоби ця зброя не потрапила до третіх країн, як от наша країна, приміром.

Читайте Фінляндизація 2.0: до якої пастки Росія хоче затягнути Україну

Що Німеччині дорожче: європейська безпека чи газ?

Як показує практика останніх років, для німців їхні індивідуальні інтереси важливіші за загальноєвропейську безпеку. Домінування індивідуальних інтересів породжує ціннісну кризу у Європейському Союзі. Німеччина є однією з країн, яка доклалася до створення такого кризового становища.

Про засідання "Веймарського Трикутника" та справжній статус Франції та Німеччини у відносинах з Україною

Розкажіть більше про ініціативу Парижа провести тристоронню зустріч за участі Берліна і Варшави на тему України. А як же принцип "нічого про нас без нас"?

Тут краще говорити про "Веймарський Трикутник", в рамках якого вони намагаються з'ясувати ще й свої власні інтереси. От взяти хоча б Макрона. Він думає аж ніяк не про Україну, а радше про себе, про те, як виграти прийдешні президентські вибори. Тому йому потрібна хоча б якась історія успіху зараз.

Єдиною країною з цієї трійці, яка розуміє наслідки легковажного ставлення до Москви, є Польща. Польщі вигідна вільна Україна, без якої немає вільної, власне, Польщі.

Поляки мають зіграти роль голосу розуму й пояснити французам та німцям, що треба об'єднуватися проти агресора, а не штовхати нас до компромісу з ним.

Чи візьме Франція приклад з Німеччини та нарешті припинить мовлення RT на своїй території?

Кремль використовує свої рупори у Франції для подання позовів проти французьких же журналістів. Тому зараз у тамтешньому експертному середовищі активно обговорюються шляхи нейтралізації негативних впливів російських медійних потужностей.

Що означають слова представника французької сторони Ніколя Де Рів'єра при ООН про серйозні наслідки для Росії в разі її вторгнення до України?

Європейцям взагалі потрібно припинити використовувати слово "якщо" в контексті можливого нового нападу Москви на нас. Пора вже діяти рішуче. Заявити Путіну, що той має всього, скажімо, один тиждень на деескалацію.

Путіну потрібно ставити умови / Фото Getty Images

До теми Німеччина в умовах санкцій постачає Росії товари подвійного призначення

В іншому разі почнеться серія санкційних ударів по ключових для Кремля больових точках за кордоном. Найперше по "Північному потоку – 2". Хоча, тут треба буде ще вмовити Німеччину. А це вже буде надзвичайно складно, зважаючи на те, наскільки великий бізнесовий інтерес вона має стосовно функціонування російської труби.

У будь-якому разі, ми ще поглянемо, як розвиватимуться події далі.

Німеччина і Франція – нам справжні союзники чи гібридні?

Давайте будемо говорити відверто – деякі їхні дії нагадують чистої води підігравання Москві. Відтак, Берлін і Париж показують себе, в таких випадках, як кремлівські проксі.

Вони здають власні позиції на догоду своїм комерційним інтересам. Тим часом ми бачимо, як Путін залюбки цю слабину використовує і дедалі більше тисне.

У відповідь на цей тиск наші партнери змушені постійно шукати виправдань, готуючи різні офіційні заяви й таке інше.

Зеленський зустрівся з Олафом Шольцем: дивіться відео