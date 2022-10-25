Все диктаторы "расправили крылья", – политтехнолог объяснил возможные последствия безнаказанности Путина

Россия в ходе войны в Украине нарушила все возможные международные нормы. Несмотря на то, что Путин продолжает совершать преступления, мир не реагирует на это должным образом.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, с началом войны России против Украины многие международные организации доказали свою неэффективность.

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Хотя именно такие структуры и организации должны следить за ситуацией безопасности в мире.

"Все диктаторы захотели решить свои проблемы"

Поскольку глава Кремля не получил жесткого ответа сразу, это повлекло определенные последствия.

Сейчас все диктаторы расправили крылья и захотели решить свои проблемы. Если Путин останется безнаказанным в случае войны с Украиной, все захотят захватывать новые территории,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Он добавил, что великие авторитарные страны могут начать нападать на маленькие государства.

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"Путин и крах его режима покажет курс на "закручивание гаек" всем действующим диктаторам. Или же, напротив, может развязать им руки даже в замороженных конфликтах", – сказал политтехнолог.

Что важно сделать после войны в Украине

Поэтому после завершения войны в Украине вся структура безопасности в мире должна быть пересмотрена.

Страны должны разработать четкий алгоритм действий на случай, если одно государство вторгается на территорию другого,

– отметил Тизенгаузен.

Он добавил, что речь может идти об определенных ультиматумах или других методах, которые помогут сдержать агрессию определенных стран.

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