Боится не только ареста: почему Путин уже год не выезжал из России
Бункерный диктатор Владимир Путин уже год безвылазно сидит в России. Конечно, его сейчас фактически никуда не приглашают, но предложения от Турции и Индии все же были. Однако глава Кремля не решился сесть в самолет и вылететь за пределы страны-агрессора.
Объективно диктатору крайне нужно куда-то летать, ведь таким образом Путин доказывал бы россиянам, что страна не в изоляции. Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что президент России не готов рисковать собой, своим благополучием и комфортом, чтобы в чем-то убеждать россиян.
Читайте также Никто не хочет с Путиным в Гаагу: спецслужбы России уже рассматривают варианты жизни после диктатора
Украинские спецслужбы что-то организуют
Страх – это неструктурированные и нерациональные эмоции. Поэтому не факт, что Путин ясно понимает причину своих страхов, вероятно, это симбиоз. У него не только страх, но и нежелание оказаться в ситуации, когда вдруг придется оправдываться.
В России пресс-служба Путина полностью контролирует журналистов и их вопросы, а прилетев, например, в Индию или Турцию, тотального контроля перечня вопросов не будет. Теоретически страна-хозяин может устроить все так, что российскому президенту начнут задавать "неудачные" вопросы.
От Путина, которого мы знали 23 года назад, вообще мало чего осталось. На решение диктатора о выезде за границу влияет и страх ареста, и перелета, и опасения, что украинские спецслужбы что-то организуют. В сумме все это делает Путина осторожным и консервативным.
– отметил Галлямов.
Бункерный диктатор вложил кучу денег в пропаганду, чтобы самому лишний раз не напрягаться. Однако коммуникация с народом – это личное дело правителя. Есть вещи, которые нельзя перепроверить подчиненным, а если это происходит, то рано или поздно правитель лишится власти.
Почему диктатор должен лично общаться с народом: смотрите видео
Ордер на арест Путина
- 17 марта 2023 года Международный уголовный суд издал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с преступными действиями по незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию. Заметим, что ордер против российского президента первый в истории против лидера постоянного члена Совета Безопасности ООН.
- Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна выполнит решение Международный уголовный суд и арестует российского президента Путина, если тот приедет в страну.
- В МИД Венгрии сказали, что ордер, выданный на арест Путина, является "символическим сообщением" и не несет настоящей угрозы кремлевскому диктатору.