Боится не только ареста: почему Путин уже год не выезжал из России

Бункерный диктатор Владимир Путин уже год безвылазно сидит в России. Конечно, его сейчас фактически никуда не приглашают, но предложения от Турции и Индии все же были. Однако глава Кремля не решился сесть в самолет и вылететь за пределы страны-агрессора.

Объективно диктатору крайне нужно куда-то летать, ведь таким образом Путин доказывал бы россиянам, что страна не в изоляции. Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что президент России не готов рисковать собой, своим благополучием и комфортом, чтобы в чем-то убеждать россиян.

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Украинские спецслужбы что-то организуют

Страх – это неструктурированные и нерациональные эмоции. Поэтому не факт, что Путин ясно понимает причину своих страхов, вероятно, это симбиоз. У него не только страх, но и нежелание оказаться в ситуации, когда вдруг придется оправдываться.

В России пресс-служба Путина полностью контролирует журналистов и их вопросы, а прилетев, например, в Индию или Турцию, тотального контроля перечня вопросов не будет. Теоретически страна-хозяин может устроить все так, что российскому президенту начнут задавать "неудачные" вопросы.

От Путина, которого мы знали 23 года назад, вообще мало чего осталось. На решение диктатора о выезде за границу влияет и страх ареста, и перелета, и опасения, что украинские спецслужбы что-то организуют. В сумме все это делает Путина осторожным и консервативным.

– отметил Галлямов.

Бункерный диктатор вложил кучу денег в пропаганду, чтобы самому лишний раз не напрягаться. Однако коммуникация с народом – это личное дело правителя. Есть вещи, которые нельзя перепроверить подчиненным, а если это происходит, то рано или поздно правитель лишится власти.

Почему диктатор должен лично общаться с народом: смотрите видео

Ордер на арест Путина