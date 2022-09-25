Репрессии и запугивания: "референдум" на оккупированном Донбассе хуже, чем был в Крыму

На временно оккупированных территориях продолжаются псевдореферендумы. На оккупированном Донбассе россияне пытаются создать картинку массовой поддержки россии.

Об этом 24 каналу рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лысянский. По его словам, для этого из временно оккупированного Крыма завезли массовку.

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Завезенные россияне выдают себя за жителей Донецкой и Луганской областей и на камеры рассказывают, как они долго ждали этих событий.

"Оккупанты ведут себя очень нагло"

В то же время, реальная картина совсем иная. Жителей временно оккупированных территорий заставляют участвовать в псевдореферендуме.

"Оккупанты применяют репрессии и запугивания к тем людям, которые не хотят голосовать", – отметил Лисянский.

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По словам правозащитника, масштаб давления на население оккупированного Донбасса сейчас гораздо больше, чем это было на псевдореферендуме по статусу Крыма в 2014 году.

Сейчас ситуация несколько другая. На Донбассе была принудительная мобилизация. Мы знаем о преступлениях, совершенных на временно оккупированных территориях. В Крыму тогда такого не было. Процессы похожи, но на Донбассе все происходит более мощно и жестко. А оккупанты ведут себя очень нагло,

– рассказал Лисянский.

Как происходит псевдореферендум на Донбассе

По словам директора Института стратегических исследований и безопасности, российские захватчики всячески давят на жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Россияне проводят поквартирный обход домов. Вооруженные люди стучат в дверь, дают бюллетень и заставляют ставить галочку,

– отметил он.

В то же время в некоторых селах Луганщины и Донетчины псевдореферендум вообще не проводят. Лисянский предположил, что это связано с тем, что оккупанты не успели там подготовить хорошую картинку для российского телевидения.

Россияне шантажируют коллаборантов

Чтобы обеспечить явку на референдум-шоу, россия привлекла свой оккупационный аппарат. Речь идет об оккупационных администрациях, так называемой "народной милиции", работниках муниципальных учреждений.

По нашим подсчетам, россия платит заработную плату около 300 тысячам человек. Этих людей ставят перед выбором: если вы хотите дальше получать деньги, то приходите на псевдореферендум, а если нет – получите уголовное дело,

– рассказал Лисянский.

Кого заставляют "голосовать" на псевдореферендуме

Как рассказал правозащитник, оккупанты пытаются заставить "голосовать" сразу несколько категорий.

Главным врачам городских больниц приказали привести на "участки" весь персонал . Если этого не произойдет, то оккупанты угрожают открыть "уголовное дело" на руководителя медицинского учреждения и всех причастных к "саботажу".

. Если этого не произойдет, то оккупанты угрожают открыть "уголовное дело" на руководителя медицинского учреждения и всех причастных к "саботажу". Также команду принять участие в псевдоголосовании получили шахтеры . Для этого на некоторых шахтах даже приостановили работу.

. Для этого на некоторых шахтах даже приостановили работу. В псевдореферендумы активно привлекают российских работников, приехавших для так называемого "восстановления" временно оккупированных территорий. Россиян также загоняют на участки и заставляют ставить галочки в бюллетенях.

Лисянский добавил, что на бюллетенях не указывается имя и фамилия голосующего.

У российских захватчиков есть списки людей, которые должны проголосовать. Согласно этим спискам, они будут считать бюллетени. Все это "филькина грамота",

– сказал правозащитник.

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