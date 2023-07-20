Россия переходит в паническое состояние, поэтому будет масштабно привлекать все инструменты, – ОП

Россия ведет войну геноцидно-террористического типа. В настоящее время у страны-агрессора нет предохранителей, чтобы переломить ход неудачной для нее войны.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, чтобы мы не делали, Россия будет вести войну такого типа. К тому же, чем меньше Украина будет отвечать на агрессию России, тем наглее будут оккупанты.

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Иллюзий не нужно

Несмотря на определенные дефициты, военное руководство Украины понимает, что война не завершится, пока даже маленький клочок нашей территории будет оккупирован.

Россия переходит в паническое состояние, поэтому будет масштабно привлекать все инструменты для ведения такого типа войны, как она ведет 18 месяцев. Переговоры с человеком, который тебя сознательно ночью убивает, а утром хочет о чем-то договариваться, в частности зерновое соглашение, означает, что вы только масштабируете завтрашние проблемы,

– сказал Подоляк.

Украина долгое время жила с территорией под названием Севастополь, который почему-то считался российским практически городом. Мы предоставили ему автономию. Не обращали внимания на то, что там существует анклав России.

"Даже если такой маленький клочок останется в будущем, то это означает, что войну мы добровольно продлили на неустановленные огромные сроки", – добавил советник главы ОП.

Что будет с незаконно построенными объектами в Крыму

Международное право четко гласит, что Крым является юрисдикцией Украины. Поэтому украинцы имеют абсолютное право уничтожать там несуществующие объекты, например Керчинский мост.

Будет он уничтожен или не будет – это никого, кроме Украины, не обходит. Наше государство может решить, что делать с этими объектами построенными начиная с 2014 года,

– отметил Подоляк.

Почему Россия обстреляла Одессу и Николаев

Атаки по гражданскому населению и терминалам в Одессе и Николаеве являются следствием расторжения Россией зернового соглашения. Оккупанты не просто хотят расторгнуть соглашение юридически, но и стремятся уничтожить возможности Украины что-то выдавать на глобальный зерновой рынок.

"Инфантильно выглядит, когда кто-то говорит, что если мы нанесем удар дроном, то это разозлит Россию. Нас с вами не обходит это, ведь она все равно будет терроризировать города, пока будет такая возможность", – подытожил советник главы ОП.

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