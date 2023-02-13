Скорее символизм – в США оценили, что России могут дать бои за Бахмут
Источник:Франция 24
Россия пытается одержать хоть какую-то победу в войне против Украины. Бахмут нужен Путину только в контексте символизма.
Отмечают, что битва за Бахмут, продолжающаяся более 8 месяцев, имеет много символизма. Победа над городом, разрушенным до руин, была бы просто символической, поскольку 24 февраля близится годовщина вторжения.
Внимание Не только "вагнеровцы": Череватый сказал, какие подразделения воюют на Бахмутском направлении
Москва активизировала усилия, чтобы одержать свою первую значительную победу после месяцев неудач, тогда как Киев настроен удержать свои позиции,
– говорится в статье.
Обе стороны продолжают адское сражение
Аналитики заметили, что даже когда убитых и раненых поспешно вывозят или оставляют на поле боя, обе стороны окопаются и бросают новые войска в Бахмут, чтобы выйти из тупика.
Британская разведка оценила прогресс России как паузу. В то же время это не ослабило давление на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего к увеличению оружия от западных партнеров.
Издание цитирует украинского лидера относительно важности ускорения поставок оружия большой дальности, а также намерения продолжать битву.
Будем бороться за Бахмут, сколько сможем,
– приводит издание слова Зеленского.
Россия имеет преимущество в живой силе
Отсутствие огневой мощи на фронте ощущается остро. В ВСУ признают, что противник имеет огромное преимущество в артиллерии. Более того, численная сила России также пугает.
"Мы стреляем, стреляем и стреляем, но через 5 минут следующие 20 человек идут к нам", – сказал журналистам украинский защитник.Обратите внимание! Москву и грустную группу наемников Вагнера обвинили в использовании плохо подготовленных и плохо оснащенных новобранцев в качестве "пушечного мяса".
Вагнеровцам запретили отступать
Руководитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что в Бахмуте "ожесточенные" бои разворачиваются на "каждой улице, в каждом доме, на каждой лестничной клетке".
И "свидетели" боевых действий повсюду: от горящих построек до осколков снарядов и окровавленного снега, усеянного медицинским оборудованием.
В городе, который когда-то был известен своим игристым вином и соляными приисками, и в котором проживало 70 000 человек, половина зданий в Бахмуте повреждены или разрушены,
– говорится в статье.
Актуально о ситуации в Бахмуте
- Ситуация в городе динамичная и изменчивая, как и на всем фронте Однако сегодня по сравнению с другими днями несколько меньше обстрелов со стороны врага. Правда, сейчас ухудшились погодные условия.
- Что касается настроений среди военных, то Рыбакова отметила, что наши воины в хорошем настроении и готовы защищать город до конца.
- Однако ситуация у пехоты более сложная: их позиции сейчас невозможно посетить из-за постоянных вражеских атак.