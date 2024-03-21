Россия удлинила маршрут судов в Новороссийск почти в 4 раза: Гуменюк назвала причину

Россия удлинила километраж маршрута кораблей в Новороссийск. В ОК "Юг" отметили, что этот путь нельзя назвать для россиян абсолютно безопасным.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона рассказала, что россияне признают существование угрозы для своих кораблей, поэтому и меняют маршрут. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему россияне меняют маршруты кораблей в Новороссийск

Российские корабли, которые направляются в Новороссийск, меняют свою траекторию. Ранее они шли относительно коротким путем 2 500 километров, однако сейчас это 9 000 километров. То есть вражеские корабли направляются через все Средиземное море.

После удара по штабу Черноморского флота оккупанты перебазировали более десятка кораблей с временно оккупированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарский край России.

Наталья Гуменюк отметила, что новый маршрут российских кораблей в Новороссийск все равно нельзя назвать безопасным. Ведь для них существует "небесная кара".

Абсолютно безопасным не может быть. Потому что кара небесная для них все же существует. Но очевидно то, что они признают наличие угрозы поскольку меняют таким образом маршруты следования, даже гражданских судов. Поскольку мы неоднократно обозначали, что те, корабли, даже гражданские, которые задействованы в обеспечении вражеской армии, являются законной целью,

– сказала она.

Также она отметила, что сильно активность российских кораблей не изменилась. Враг меняет только маршруты.

В целом мы не видели критического изменения активности. Меняются маршруты, но в целом активность по следованию и судозаходам остается более-менее постоянной,

– отметила Гуменюк.

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