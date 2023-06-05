Путин повторяет ошибку Гитлера: Sky News назвал причины, почему Россия массированно атакует Киев

Россия в мае увеличила количество ракетных обстрелов и атак беспилотников на Киев. Противовоздушная оборона держит удар, что подвергает сомнению военную выгоду для России.

Журналисты подняли вопрос, какая военная выгода для России от нападений на городское население и почему Владимир Путин делает это. Как пишет Sky News, исторически войны велись для того, чтобы уничтожить армию противника и захватить его столицу. Путин же использует другую тактику.

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Путин рассматривает Киев как главный приз

Кремлевский диктатор продолжает сосредотачиваться на уничтожении способности Украины воевать. В качестве примера журналисты приводят 10 месяцев боев за Бахмут и воздушную "осаду" Киева.

Но журналисты задают вопрос, "помогут ли эти действия российским военным усилиям или ето просто действия разъяренного и разочарованного автократа?"

Россия пыталась захватить Киев в самом начале войны. Хотя эта попытка провалилась, Путин и дальше будет рассматривать украинскую столицу как главный приз.

Большинство военных аналитиков считают, что цели так называемой "специальной военной операции" Путина остаются двумя: обеспечение безопасности Крыма и захват Донбасса. В материале говорится, что по логике войны Россия должна сосредоточить свои усилия на достижении этих целей.

В частности, оккупанты должны наносить удары по украинским линиям поставки и подготовке к будущему наступлению. Как отмечают журналисты, после атаки неизвестных беспилотников на Москву Путин направляет свои ограниченные запасы ракет на гражданское население Киева.

Допустил ли Путин ту же ошибку, что и Гитлер

Издание Sky News провело историческую параллель между Путиным и диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Во время Второй мировой войны нацистская Германия готовилась к вторжению в Британию, но сначала Гитлеру нужно было уничтожить Королевские воздушные силы.

Сражение за Британию поставило Королевские военно-воздушные силы на колени. Однако, взбешенный усилиями союзников по бомбардировке немецких городов, Гитлер "снял ногу с горла" Королевских военно-воздушных сил и переключился на нападение на Лондон.

Иррациональное решение, но оно позволило Королевским воздушным силам восстановиться и помогло переломить ход войны. Не допустил ли такой же ошибки Путин – политик без военного опыта – избрав своей мишенью Киев?,

– говорится в материале.

Журналисты напоминают, что Россия массированно атакует Киев "Шахедами", а также баллистическими ракетами дальнего радиуса действия. Хотя баллистическая ракета – это очень точное оружие, и ее труднее сбить, но предоставление средств ПВО как ЗРК Patriot – оказалось чрезвычайно эффективным для защиты столицы.

Почему Россия тратит ракеты на невоенные цели

Во-первых, украинские военные силы скрыты, мобильны и рассеяны. Как пишет Sky News, Россия не может проводить высокоскоростные удары по украинским военным объектам, поэтому атакует гражданское население.

Во-вторых, у Путина нет военной подготовки, поэтому стратегия, доктрина и главные усилия – это не те фразы, которые резонируют с ним.

В то же время он руководствуется символизмом – Бахмут имеет ограниченную военную ценность, но Путину нужен успех для празднования Дня победы.

Также он хочет "наказать" президента Владимира Зеленского за его дерзость в противостоянии. Но, как и Гитлер в Битве за Британию, Путин позволяет эмоциям одержать верх над военной стратегией.

Журналисты отмечают, что баллистические ракеты – это сложное оружие, которое Россия использует быстрее, чем может заменить.

"Волны ракетных ударов по Киеву не имеют никакой военной выгоды и не способствуют завершению войны России; это просто действия разочарованного лидера, стремящегося выплеснуть злобу на своего упрямого оппонента", – отмечают в Sky News.

Отсутствие безжалостного сосредоточения на военных целях является критической слабостью русской военной машины.