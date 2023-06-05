Журналісти порушили питання, яка військова вигода для Росії від нападів на міське населення і чому Владімір Путін робить це. Як пише Sky News, історично війни велися для того, щоб знищити армію противника і захопити його столицю. Натомість Путін використовує іншу тактику.

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Путін розглядає Київ як головний приз

Кремлівський диктатор продовжує зосереджуватися на знищенні здатності України воювати. Як приклад журналісти наводять 10 місяців боїв за Бахмут та повітряну "облогу" Києва.

Та журналісти ставлять питання, "чи допоможуть ці дії російським військовим зусиллям, чи це просто дії розлюченого і розчарованого автократа?"

Росія намагалася захопити Київ на самому початку війни. Хоча ця спроба провалилася, Путін і надалі розглядатиме українську столицю як головний приз.

Більшість військових аналітиків вважають, що цілі так званої "спеціальної військової операції" Путіна залишаються двома: забезпечення безпеки Криму та захоплення Донбасу. У матеріалі мовиться, що за логікою війни Росія мала б зосередити свої зусилля на досягненні цих цілей.

Зокрема, окупанти мали б завдавати ударів по українських лініях постачання та підготовці до майбутнього наступу. Натомість, як зазначають журналісти, після атаки невідомих безпілотників на Москву Путін спрямовує свої обмежені запаси ракет на цивільне населення Києва.

Чи припустився Путін тієї ж помилки, що й Гітлер

Видання Sky News провело історичну паралель між Путіним і диктатором нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

Під час Другої світової війни нацистська Німеччина готувалася до вторгнення в Британію, але спочатку Гітлеру потрібно було знищити Королівські повітряні сили.

Битва за Британію поставила Королівські військово-повітряні сили на коліна. Однак, розлючений зусиллями союзників з бомбардування німецьких міст, Гітлер "зняв ногу з горла" Королівських військово-повітряних сил і переключився на напад на Лондон.

Ірраціональне рішення, але воно дозволило Королівським повітряним силам відновитися і допомогло переломити хід війни. Чи не припустився такої ж помилки Путін – політик без військового досвіду – обравши своєю мішенню Київ?,

– мовиться у матеріалі.

Журналісти нагадують, що Росія масовано атакує Київ "Шахедами", а також балістичними ракетами дальнього радіусу дії. Хоча балістичні ракета – це дуже точна зброя, і її важче збити, але надання засобів ППО, як ЗРК Patriot – виявилося надзвичайно ефективним для захисту столиці.

Чому Росія витрачає ракети на невійськові цілі

По-перше, українські військові сили приховані, мобільні і розпорошені. Як пише Sky News, Росія не може проводити високошвидкісні удари по українських військових об'єктах, тому атакує цивільне населення.

По-друге, Путін не має військової підготовки, тому стратегія, доктрина і головні зусилля – це не ті фрази, які резонують з ним.

Натомість він керується символізмом – Бахмут має обмежену військову цінність, але Путіну потрібен успіх для святкування Дня перемоги.

Так само він хоче "покарати" президента Володимира Зеленського за його зухвалість у протистоянні. Але, як і Гітлер у Битві за Британію, Путін дозволяє емоціям взяти гору над військовою стратегією.

Журналісти зазначають, що балістичні ракети – це складна зброя, яку Росія використовує швидше, ніж може замінити.

"Хвилі ракетних ударів по Києву не мають жодної військової вигоди і не сприяють завершенню війни Росії; це просто дії розчарованого лідера, який прагне виплеснути злість на свого впертого опонента", – зазначають у Sky News.

Відсутність безжального зосередження на військових цілях є критичною слабкістю російської військової машини.