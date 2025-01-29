В The Hill опубликовали колонку Эндрю Чахояна, академического директора Амстердамского университета. Он проанализировал истинные причины того, почему Россия напала на Украину. А также то, почему Украина борется не только за территории.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Европа ослеплена собственной колониальной историей и не видит очевидного

Интересно, но колонка Чахояна начинается с упоминания о фейке десятилетней давности с "распятым мальчиком". Тогда россияне утверждали, что украинцы в Славянске "распяли трехлетнего ребенка". Эту абсурдную историю российские СМИ, а особенно телевидение, тиражировало миллионной аудитории.

В 2021 году Путин написал статью "Об историческом единстве украинцев и русских", в которой отказал Украине в существовании. Оба факта для Чахояна – явления одного порядка.

Москва имела много шансов, но неоднократно не смогла сбросить свою имперскую кожу. Поражения в Крымской войне и русско-японской войнах не привели к расплате. В отличие от Испании, Португалии или Бельгии, которые отказались от колоний и превратились в постимперские нации, Россия рассматривала свои потери как временные неудачи. Даже распад Советского Союза после унизительного поражения в Афганистане не уничтожил этого имперского этоса,

– пишет Чахоян.

Он привел пример, что Иван Грозный украл украинскую историю, объявив Московию наследницей Киевской Руси. Европа сначала отказывалась подыгрывать и обозначала российские территории именно как Московию.

"Возможно, собственная запутанная история Запада с колониализмом делает нас слепыми к очевидному. Ученые обошли кровавое наследие Российской империи, и мы, похоже, боремся с предоставлением прав 40 миллионам украинцев, до недавнего времени нации без гражданства. Вместо этого мы позволяем России – метрополии – формировать дискурс", – замечает исследователь.

Но Путин – не исключение, а правило. А россияне – не безвольные жертвы режима, как кому-то хотелось бы думать на Западе. Они вполне сознательно поддерживают войну против Украины. Потому, что пропаганда избавляет их от признания собственной причастности к преступлениям. Таким образом, "Путин не навязывает россиянам внешнеполитические взгляды – он выражает то, во что многие из них уже верят".

Воинственность России вытекает из глубокой пустоты незащищенности, которую невозможно заполнить. Дома ее народ смирился с угнетением, апатичный, всегда жертва. Однако, когда они обращают свой взгляд наружу, жители Российской Федерации перенимают мышление колонизаторов, которые ищут смысл в покорении соседей. Это не врожденная черта, а искаженный цикл проекции, наложения насилия на других как средство преодоления и подавления памяти о когда-то пережитом насилии,

– акцентирует Чахоян.

Поэтому Украина борется не за территорию, а за историческую справедливость и правду. Россияне должны запомнить: не было распятого мальчика. Были преступления России, ее агрессия в отношении соседей и кражи их истории. Обман, которая поддерживает империю, должен развеяться, а Россия – проиграть.