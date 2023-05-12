Почему Россия напала на Украину: Залужный очертил сущность войны

Россия 24 февраля 2022 напала на Украину. Оккупанты хотят лишь уничтожение нашей государственности.

Об этом в документальном фильме "Год. За кадром. Генерал" рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает 24 Канал.

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Залужный очертил сущность войны

Залужный отметил, что Россия надеялась на другое течение войны.

По-видимому, они рассчитывали, что зайдут организованными колоннами, люди встретят хлебом-солью – и на этом украинская государственность закончится. Но когда украинцы начали сопротивление, начали защищаться, то по состоянию сегодня они едут сюда из Российской Федерации, чтобы сознательно убивать украинцев,

– заявил генерал.

Он подчеркнул, что суть этой войны состоит в том, что если сейчас украинцы не уничтожат этого врага, то сами будут уничтожены, потому что россияне пришли сознательно нас убивать, несмотря на многочисленные потери.

"Они несут бешеные потери, на Донецком направлении и не только, но все равно идут убивать украинцев, это их цель", – объяснил главнокомандующий.

По его словам, оккупантов не останавливает даже память их родственников о Второй мировой.

"Удивительно, что это происходит в 21 веке, когда развита наука, когда еще в памяти есть деды и бабы, которые пережили все это во время Второй мировой войны… Несмотря на это, они сознательно идут убивать украинцев", – подытожил генерал.

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Украина воспользовалась своим единственным шансом

По словам Залужного, украинские военные смогли дойти до единственного варианта, который позволил противостоять российскому войску, что значительно превосходило количественно.

Этот вариант заключался в том, что мы должны были в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери, выпустить из него кровь для того, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины. И это сработало,

– отметил генерал.

По его словам, в этом случае нужно было даже жертвовать определенными частями территорий Украины, чтобы вытащить врага, оттянуть его тылы и резервы. Когда техника россиян останавливалась и ожидала заправки, ее жгли.