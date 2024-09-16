Почти 50 российских "Калибров" были наготове, но обошлось без атаки: что говорят ВМС

На выходных россияне выводили в море 7 ракетоносителей "Калибров" с общим залпом до 48 единиц. Однако обошлось без атаки. Это прокомментировали в Военно-морских Силах.

В понедельник утром, 16 сентября, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что не может сказать точно, с чем связано такое количество российских ракет в море. Об этом информирует 24 Канал.

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Что происходит в Черном море?

По словам спикера, угроза применения "Калибров" в целом существует постоянно. Россиянам, чтобы отстреляться, на самом деле достаточно выйти из гавани на один или два часа. Поэтому и выходы в море в корне не меняют ситуацию. Также они не являются индикатором того, будет ли атака, или – нет.

Сказать, что этот кейс был связан с возможными маневрами или возможным применением, я не готов. Однако это может свидетельствовать, что россияне в один момент неуютно себя почувствовали на своей базе в Новороссийске.

Плетенчук не стал исключать, что соответствующая активность врага была связана с рассредоточением. Хотя и он вспомнил, что тактика России в последние месяцы заключалась в том, чтобы скрываться в Неороссийске, ведь оттуда легче организовать оборону, чем в открытом море.

В конце концов, они выбрали выйти в море, где они могут встретиться с украинскими дронами. Почему они сделали такой выбор? Возможно, мы узнаем когда-то позже. Но, вероятнее всего, выбор у них был не очень приятный.

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Ранее представитель Военно-морских Сил комментировал ситуацию с Керченским мостом. По его словам, у россиян нет другого выбора, кроме как увеличить перевозки через переправу. Это может привести к дальнейшему разрушению конструкции.