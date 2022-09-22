В кремле пытаются снять с себя ответственность: кого "обвиняют" в обмене пленными

Украинцы с большой радостью наблюдали за возвращением защитников Мариуполя из российского плена. В то же время в россии ситуацию с обменом никак не комментируют.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, то, что россии пришлось отдать Украине защитников "Азовстали" , в том числе 5 командиров – очень большая репутационная потеря для кремля.

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Поэтому в Москве пытаются сделать вид, что никак не были вовлечены в вопросы обмена пленными, и это не относится к их компетенции.

Кремль пытается снять с себя политическую, медийную и репутационную ответственность,

– подчеркнул Вигиринский.

На кого кремль повесил ответственность за обмен

По словам политолога, российские власти придумали, как обыграть обмен пленными для внутренней аудитории.

Кремль сделал "крайним" в этой ситуации так называемого "главу" квазиреспублики в Донецкой области. Дениса Пушилина заставили выступить с официальным заявлением. Мол, это он принял решение об обмене защитников "Азовстали" на российских военнослужащих,

– отметил Вигиринский.

По его словам, это абсурд, ведь Украина вела переговоры об обмене именно с представителями российского военно-политического руководства, а не с боевиками квазиреспублики в Донецкой области.

"Однако с точки зрения "документов" какой-то указ подписал именно пушилин. Его сделали ответственным за обмен и все вопросы будут направлять на него", - сказал политолог.

В плену россии – еще много украинцев

Вигиринский добавил, что, несмотря на радость от освобождения наших героев, нужно очень осторожно комментировать ситуацию с обменом.

Ведь около 2 тысяч украинских военных еще находятся в плену. И это только те, которые вышли из "Азовстали", не говоря о других военнопленных,

– подчеркнул он.

Андрей Вигиринский рассказал о возвращении защитников "Азовстали" из плена: смотрите видео

Реакция россиян на обмен пленными: что известно