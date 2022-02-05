Почему Россия не может открыто воевать с Украиной

Сейчас весь мир думает о том, будет ли на Донбассе масштабная война, поскольку Владимиру Путину ничего не мешает ее начать. Однако в Кремле хотят совсем иного.

Кажется, на этой неделе мир немного выдохнул – не будет ядерной войны! Можно уже остановиться и не нагнетать.

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Если верить испанской газете El Pais и президенту России (в этом случае весы склоняются к испанским журналистам, конечно) – то НАТО и США отказали России в гарантиях. Да, вот так бывает.

Ультиматумы России не работают

Они предложили переговоры по общей стабилизации и безопасности, кто и где поставит ракеты и вот это всё. Но отказали по поводу не расширения НАТО.

Североатлантический альянс не откажется от политики открытых дверей, что весьма предсказуемо – дипломатия не терпит ультиматумов. Россия получила отказ.

Это было краткое содержание предыдущих серий сложных взаимоотношений России и цивилизованного мира. Ну а теперь серьёзно – какой длинный путь всего за месяц проделал Владимир Путин.

Путин не проиграл

Оказывается, НАТО должны советоваться с Россией, кого брать в Альянс, а кого нет, чтобы не было войны. Ну так, ненароком. Это следует понимать следующим образом: "вы могли бы сделать вид, пойти мне навстречу".

Нет, это вовсе не значит, что Путин проиграл. Хотя бы потому, что только он один знает, в какую игру мы тут все играем.

Но обо всём по порядку. Сейчас, когда все говорят, что войны не будет – хотя она уже давно идёт – я предлагаю посмотреть на ситуацию в комплексе.

Итак, Владимир Путин в своей обычной жесткой манере потребовал от НАТО и США гарантий – публично, железобетонно. Гарантий, что Альянс не будет угрожать безопасности России, и что Грузия и Украина никогда не будут приняты в НАТО.



Путин потребовал гарантий, что Украину не примут в НАТО / Фото Getty Images

Кровавый курс России

Там ещё много интересных пунктов, в том числе – убраться вообще из стран Восточной Европы. Пропустим, что Путин, если и не хочет жить вечно (то, что он останется президентом до смерти, уже не вызывает сомнений) – то определённо задаёт своей стране кровавый курс на века вперёд.

Разумеется, ведь его миссия никак не меньше, чем войти в историю "собирателем земель русских", императором, а всякие там США и НАТО ему в этом только мешают. Жаль, никто не задаётся вопросом, что за империя такая, куда надо вступать под дулом танка. Время новое, а методы всё те же.

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Как Путин рассорил Европу

Вот этот публичный ультиматум Путина буквально взорвал мировую политику. Во-первых, представители США и НАТО ещё никогда не были столь прямолинейны и категоричны – никому не нравится, когда вам публично бросают перчатку.

Во-вторых, Владимиру Путину удалось перессорить всю Европу. Германия, которая раньше оказывала Украине всяческую поддержку, теперь посылает только каски. Глава Венгрии Виктор Орбан едет выпрашивать русский газ.

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Польша и страны Балтии – эти хоть знают, с кем имеют дело – готовы послать военных и оружие. Что касается Германии – да, тут только ленивый не сказал про новый пакт и вот это всё.

Чем Германия и Россия похожи

Безусловно, немцы не будут вписываться за Украину и мешать – тоже не собираются. Торговые отношения с Россией, а так же то, что Германия является флагманом в переговорах по запуску "Северного Потока-2", ну и фантомные боли Второй мировой – не дают им пойти против России.

Это очень интересный пример, как Германия и Россия похожи. Глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что испытывает "стыд и трепет" – это о действиях Рейха. Только она совершенно не отдавала себе отчёт, что страна, куда она приехала – не Советский Союз.



Бербок заявила, что испытывает "стыд и трепет" за действия Рейха / Фото Getty Images

Современная Россия совсем недалека от Германии конца 30-х годов. Вспомните хотя бы Глайвицкий инцидент. Это же вся концепция российской внешней политики – на нас нападают! Все нападают: американцы, НАТО, русофобы, геи, мигранты, поляки, даже украинцы нападают!

Что такое Глайвицкий инцидент Это нападение на радиостанцию в Глайвице, а именно – инсценировка нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц (ныне Гливице), проведённая СС 31 августа 1939 года в рамках широкомасштабной "операции Гиммлер" для создания повода для нападения Германии на Польшу.

Западным странам остаётся выбор – противопоставить себя этому одурачиванию, как это делают США, Польша, Великобритания. Или сглаживать конфликт, сделать вид, что они не при делах как Венгрия.

"Арсенал" Путина

Так вот, не расслабляйтесь. При желании, очередь дойдёт и до вас. Те, на кого Путин не может напасть военным путём, всегда попадают под другой удар:

вмешательство во внутреннюю политику;

провокации;

шантаж;

убийства;

частные военные компании.

Где надо, русский рубль самоотверженно переодевается в зеленые бумажки и – вуаля, у вас уже есть какая-нибудь ОПЗЖ или хоть какой-нибудь "альянс патриотов".

Я не верю ни в какие идеологические пророссийские партии на территории бывшего Советского Союза. Потому что нет никакой пророссийской идеологии в принципе.

Есть идеология Кремля – "заплатить и запугать" ради озвучивания определённых, чаще всего вредоносных для какой-то страны идей. С одной целью – дестабилизировать обстановку внутри или лоббировать интересы российского газа и нефти.

Как мы видим сейчас, все всё понимают. В вопросах лоббирования, деньги значительно проигрывают ракетам и танкам. Там, где нельзя подкупить – русские угрожают войной.

Путин понимает, что Крым не российский

США и Евросоюз уже анонсировали новый пакет санкций против России в случае эскалации вокруг Украины. Плевать ли на это Путину? Кто его знает. Вообще никто не знает, что может остановить Владимира Путина.



Никто не знает, что может остановить Владимира Путина / Фото Getty Images

Вот как оказывается. Теперь мы можем предположить, что Гляйвица можно ждать не только на Донбассе, но и в Крыму. Кстати, нет никаких документов, где Украина бы анонсировала хотя бы своё желание освободить Крым военным путём.

Но тут интересно другое – Путин точно понимает, что Крым не российский. Ну, кому придёт в голову рассуждать о возвращении Аляски военным путём в лоно русском мира?

Да, не стоит такие идеи подбрасывать. Аляска передана США по нормам международного права, и нет никакой русской Аляски. А украинский Крым есть.

Россия не может воевать открыто

Сама возможность воевать с НАТО Путину, безусловно, не нравится. Россия не не хочет воевать – она не может это делать открыто.

Тут должна быть такая железобетонная провокация, в которую поверят все. Когда весь мир считает, что Кремль обложил Украину войсками, а он говорит, что "все хотят на нас напасть" – надо очень постараться, чтобы начать полномасштабную войну.

Однако моё мнение, что в атаку никто не побежит. Стиль Путина – многоходовочки и лабиринты, а не открытая конфронтация.

Не будем забывать, что у президента России есть своя горсть песка в ладони – Беларусь. Точнее – Александр Лукашенко, который захватил власть и готов в любой момент броситься на империалистическую западную амбразуру.



Лукашенко самовольно захватил власть в Беларуси / Фото Getty Images

Политическая жизнь Лукашенко закончилась

Лукашенко сам станцевал "Лебединое озеро". Этими словами он признал, что не только подчиняется Путину полностью, но и отдал Москве в руки весь суверенитет Беларуси. Политическая жизнь великого колхозника закончилась.



Лукашенко полностью подчиняется Путину / Фото Getty Images

Едва ли белорусские элиты согласятся с тем, что вся их стабильность (имущество, дома, счета) зависит от желаний Путина. Я уже не говорю о простых белорусах – как им заявление о том, что надо будет отправиться на смерть ради человека, который финансирует Лукашенко и гарантирует ему власть.

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А значит, финансирует пыточные Окрестина и репрессии? А что Путин рано или поздно попросит их, как говорится, отдать должок, в этом нет сомнений.

Путин игнорирует Донбасс

Вроде всё сходится, за одним исключением. Это Путин собственнолично создал от и до – ситуацию, в которой все думают, как теперь избежать войны. Никто не заставлял его аннексировать Крым и оккупировать Донбасс, вторгаться в Грузию и Приднестровье.

Что касается Донбасса – удивительно, но президент России упорно его игнорирует. Государственная дума уже заранее официально попросила поставить оружие на Донбасс.

Поставки оружия на Донбасс – видимо, того оружия и танков, которые там уже есть – пока без ответа. Как и прошение о признании независимости так называемых республик.

Царю не до вас, ребята. Пососите там ещё чуток, пока взрослые разбираются. И так ясно – вы все готовы, вы на крючке.

Будет ли война на Донбассе

Будет ли на Донбассе масштабная война? С одной стороны, Путину ничто не мешает её затеять. Но зачем? Если бы в Кремле хотели для Донецка и Луганска Крымского сценария – его бы осуществили сразу.

Хотят другого – держать Украину на коротком поводке и давать всему миру пищу для переговоров.

Это очень удобная тактика – клевать Украину в печень, как Прометея, приковав её минскими соглашениями. Мы все это прекрасно понимаем, и весь мир это понимает. Но что будет дальше?

Относительно требования о 1997 году

Кстати, по поводу требования вернуться в 1997 год – давайте объясню по-простому. Вот вы вышли замуж за милого парня и обещали прожить с ним всю жизнь. Через 20 лет парень превратился в алкаша, который бьёт вас и детей. Оставаться или послать его? Ответ очевиден.

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Все разговоры о не расширении НАТО, которые велись в 1990-е годы – это были разговоры с другой страной. Никто не думал тогда, что появится новый Сталин и захочет нового Советского Союза.

Союза, в который одна только Украина уж точно не вступит. Мы теперь слишком хорошо знаем, что такое русский мир.

Зеленский повысил свой статус

Как ни ругали бы все нашего президента Владимира Зеленского, но он, специально или случайно, сильно повысил свои очки на международной арене. Президент Украины сказал то, что думают все, но молчат – минские соглашения ему не нравятся.



Зеленский сказал то, о чем все молчали / Фото Getty Images

Да они никому не нравятся и нравиться не могут – это был выбор меньшего из зол. Соглашения, подписанные путём военного шантажа, которые дали нам возможность выиграть время.

Да, там есть пункты, которые нельзя выполнить. И это то, что озвучил вполне официально Дмитрий Кулеба – не будет никакого особого статуса Донбасса.

Как ни странно, но в нынешней ситуации оказалось, что в украинских политиков есть яйца. Возможно, Зеленский не ожидал, что от него потребуется такое хладнокровие. Но вот так оно вышло – чтобы плыть между Сциллой и Харибдой надо иметь выдержку и ещё кое-что.

Если бы не наш чокнутый сосед

Я каждый раз настаиваю на том, что любое политическое волнение в Украине сейчас откроет дверь новому Донбассу. Я не знаю, есть ли политическая сила в нашей стране, которая реально способна объединить такое разное общество.

Если бы не наш чокнутый сосед, который готов бросить гранату в любое открытое окно, то все эти наши разногласия были бы вполне безобидны.

Зеленский был абсолютно прав, когда сказал что не надо разгонять панику, особенно если она ведёт к дестабилизации внутри станы. Можно как угодно расценивать его слова – как шантаж оппозиции или предвыборную агитацию – но таковы реалии. Как только покажешь слабость своего авторитета – тебя сожрут.