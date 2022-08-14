россия не подорвет Запорожскую АЭС, потому что это уничтожит ее наиболее боеспособные войска, – обозреватель

россияне нашли идеальный объект и инструмент для шантажа, понимая, что тактическое ядерное оружие они использовать не могут. Взорвать ЗАЭС – может быть в их интересах.

Последствия такого взрыва – это колоссальная проблема для россии. Об этом в эфире 24 канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Он отметил, что воспринимает эти действия россии, как очень плохую игру игрока в покер, который пытается блефовать.

Почему я уверен, что они не взорвут Запорожскую АЭС? Потому что сегодня в Херсонской и Запорожской областях сконцентрированы наиболее боеспособные российские подразделения,

– акцентировал Александр Коваленко.

"Вообще, там сейчас сконцентрировано большое количество последних наиболее боеспособных подразделений батальонных тактических групп российской армии. Если они взорвут Запорожскую АЭС, что это будет", – добавил Коваленко.

По его словам, тогда это будет сигналом, что россия действительно страна-террорист глобального масштаба. В таком случае начнут использовать совсем другие рычаги влияния милитарного характера.

НАТО скоро уже будет возле москвы. Я не исключаю, что россию будут совсем другими путями успокаивать, а не только санкциями,

– напомнил Александр Коваленко.

Он отметил, если это и будет происходить, то тогда, когда у россии вообще не будет боеспособной армии. Она ведь уничтожит ее в Херсонской и Запорожской областях.

По мнению эксперта, россияне это очень хорошо понимают. Именно поэтому они блефуют, пытаясь шантажом заставить Украину сесть за стол переговоров. А также надавить на международное общество, которое могло бы пойти на переговоры или вынудило бы к этому Киев. У москвы цель, чтобы с ними говорили, а страна-агрессор в это время диктовала исключительно свое видение.

"москва этим шантажом пытается заставить международное общество пугаться обстрелов Запорожской АЭС. Все это очень хорошо понимают. Так же, как россияне не взорвут Чернобыльскую АЭС. Так же, как то, что россия против Украины не применит тактическое ядерное оружие. Хотя они угрожают им едва ли не каждый день. Поэтому, на мой взгляд, ЗАЭС это исключительно шантаж, страшилка в формате очень плохого блефа", – подытожил Коваленко.

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