Разведка Британии объяснила, почему Россия впервые не выведет ядерные субмарины на парад

Отмена Россией участия ядерных подлодок в параде вмф России может быть связана не только с их занятостью, но и с определенными опасениями российского руководства.

Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Британии о российско-украинской войне по состоянию на 13 июля.

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О чем речь

РосСМИ распространяют информацию о том, что ядерные субмарины Северного флота России не примут участие в параде ко дню военно-морского флота России, который планируют в Санкт-Петербурге на 30 июля.

Анализ Британии

С момента основания такого формата празднования в 2017 году, это, насколько известно, первый год, когда ядерные субмарины не будут участвовать.

Британская разведка предполагает, что такое изменение, прежде всего, может быть связано с возможностью технического обслуживания и сохранением готовности лодок к эксплуатации и обучению.

В минобороны Британии считают, что также существует "реалистическая вероятность" того, что этому решению способствовали проблемы внутренней безопасности после мятежа ПИК Вагнера во главе с предводителем Евгением Пригожиным.

Относительно мятежа Пригожина напомним, что во время так называемого бунта вагнеровцы дошли до базы "Воронеж-45" - места хранения ядерного оружия России. Поэтому опасения могут быть не совсем безосновательными.