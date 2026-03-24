Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что методическая работа Сил обороны Украины вполне могла заставить врага передислоцировать самолеты ближе к Москве.

Почему враг перебросил туда некоторые самолеты?

Как известно, россияне выстроили там плотную систему ПВО именно под Москвой. Именно поэтому враг мог перебросить туда некоторые самолеты. Также были предположения, что они там уже строят ангары, где будут стоять эти стратегические бомбардировщики.

Таким образом они повышают эффективность хранения своего парка стратегической авиации. Также не стоит забывать, что в таком случае дальность применения к территории Украины уменьшается,

– сказал Романенко.

Обратите внимание! В издании Defence Express считают, что причина здесь может быть другой. Поблизости расположен летно-испытательный центр, где уже более 100 лет испытывают военные самолеты. В том числе и стратегические бомбардировщики.

Проблемы со стратегической авиацией России