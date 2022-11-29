Россия перестала развертывать войска в виде БТГр: почему развалилась эта концепция

В последние 3 месяца российские оккупанты в значительной степени прекратили развертывание батальонных тактических групп в Украине. Произошло это из-за существенных "минусов" их использования для армии страны-агрессора.

Как пишут британские разведчики, свои ошибки российское военное командование осознало не так давно.

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Почему Россия в значительной степени прекратила развертывание БТГр

Концепция БТГр играла немаловажную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет и предусматривала, что батальоны интегрированы с полным спектром вспомогательных подразделений, включая бронетехнику, разведку и артиллерию.

Несколько внутренних недостатков концепции БТГр были обнаружены во время высокоинтенсивных, широкомасштабных военных действий войны в Украине до сих пор. Относительно небольшое количество боевой пехоты в составе БТГр часто оказывалось недостаточным,

– объяснили разведчики.

Следовательно, децентрализованное распределение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий. По словам разведчиков, лишь немногие командиры БТГр были наделены полномочиями гибко использовать возможности так, как это было предусмотрено моделью БТГр.

Добавим, что непрофессионализм российской армии и решительность и мастерство наших ВСУ приводит к колоссальным потерям врага. С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 88 380 военных. Только за сутки еще 480 российских солдат отправились на "концерт Кобзона".

Россия готовит новые массированные ракетные удары

Как отметили в Институте по изучению войны, оккупанты действительно готовятся к тому, чтобы нанести очередной массированный ракетный удар. По мнению составителей отчета, соответствующая активность со стороны россиян свидетельствует скорее о поддержке темпов последних атак. Что касается эскалации, то ее, скорее всего, не будет. И на это влияет ограниченный ракетный арсенал страны-агрессора.

В Институте процитировали обращение Владимира Зеленского от 27 ноября. В нем глава государства предупредил украинцев о возможной массированной атаке со стороны России.

Также обратили внимание на заявление пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк. Она сообщила, что 28 ноября в акваторию Черного моря вышел ракетоноситель. На его борту, заметим, расположены сразу 8 ракет типа "Калибр".

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