Отчаянно ищут защиты: в ОК "Юг" сказали, почему россияне прячут флот

В Объединенном координационном пресс-центре Сил обороны Юга сообщили, что общее развертывание корабельной группировки России не наблюдается уже 2 недели, а ракетоносителей – более месяца.

Об этом 24 Каналу рассказала Наталья Гуменюк, отметив, что уменьшение активности российского флота в акваториях Черного и Азовского морей объясняется и погодными условиями, и раскладом сил и средств в понимании оккупантов.

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Россияне понесли существенные потери в своей флотилии. Они не имеют пока устойчивой системы защиты, которая бы гарантировала им абсолютную безопасность и от морских дронов, и от поражения с воздуха.

Находясь в пунктах базирования, они пытаются максимально защищено его обустроить. Иногда видим, как патрульные корабли выходят для проверки и редактирования боновых заграждений, которые там поставлены,

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Путин получает устаревшие данные

Аналитики Института изучения войны предположили, что Министерство обороны России дало понять, что намерено защитить российский Черноморский флот от украинских ударов, и, возможно, заменило командующего в рамках этих усилий.

Кремль мог уволить командующего ЧФ Николая Евменова из-за потери почти трети флота. Его место временно занял адмирал Александр Моисеев.

"Хорошо, что хоть кто-то знает, что решил Владимир Путин. Иногда кажется, что и сам толком не знает, что он там решил, пока ему не доложили. К тому же докладывают также с немножко устаревшей информацией. Помним, как это было с Крынками", – сказала Гуменюк.

Напомним, в феврале министр обороны России Сергей Шойгу сообщил Путину, что российские войска "зачистили" плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Путинский прихвостень прибегнул к фальсификации фактов, хотя даже по спутниковым снимкам видно, что Крынки контролируют ВСУ.

Проблемы россиян в Черном море