Попытка обострить до предела настроения людей, – Гудков о газовом шантаже путина

россия продолжает шантажировать Европу полной остановкой поставок газа. Путин пытается всеми средствами оказывать давление на Запад, чтобы снять санкции и принудить Украину к переговорам.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, сейчас реально решается вопрос о возможности противостояния демократии против диктатуры.

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Путин понимает, что большего он уже не сможет достичь в Украине

Как считает Гудков, путин понимает, что не сможет захватить еще больше территории Украины. ВСУ регулярно получают дополнительное оружие, а оккупанты начинают терпеть поражение и еще больше снижать свой моральный дух.

В таких условиях путин пытается сделать все возможное, чтобы нажать на Запад. Он использует все механизмы, которые принудят Украину к переговорам, а Европу – к отмене санкций.

Российский диктатор надеется, что люди в Европе пойдут на протесты из-за высоких цен на энергоносители. Недавно это произошло в Чехии, где около 70 тысяч человек вышли на протесты, где звучали требования, в частности отменить санкции против россии.

Он не думает о завтрашнем дне. Он не считает, что теряет газовый и нефтяной рынок. Просто тупо шантажирует мир. Угрозы принять решение об остановке поставок газа в Европу имеет целью обострить до предела настроения людей и достичь, чтобы люди вышли и требовали от своих правительств смягчения ситуации и начала переговоров с путиным, –

отметил Гудков.

По его словам, если демократия таки выдержит этот штурм и давление от путина, то у него больше не останется никаких вариантов, кроме ядерного оружия, "которое он сам боится использовать". Гудков отмечает, что сейчас все демократии должны сплотиться и не позволить "поставить себя на колени".

Мне кажется, что демократии должны выдержать. Но нужно ввести жесткие меры по крайней мере минимальной нормализации тарифов на энергоносители. Понятно, что это легче сказать, чем сделать. По крайней мере, сейчас нужно искать возможность поставлять энергоносители из других стран, –

подчеркнул Гудков.

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Напомним, недавно "газпром" решил в очередной раз напугать европу "ледниковым периодом". Так они намекают, что могут полностью остановить поставки газа. При этом оккупанты эпически опозорились.