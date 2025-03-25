Украина сделала смелый ход, чтобы Россия захотела реального "энергетического перемирия"

Россия вряд ли согласится на 30-дневное прекращение огня в воздухе и на море. Однако можно ожидать перемирия относительно прекращения ударов по энергетическим объектам.

Это стало возможным благодаря зеркальным ответам Украины по энергетике и нефтебазам. Детали рассказал 24 Каналу эксперт по украинско-арабским отношениям, главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

К теме "30-дневное перемирие": что известно о договоренностях США с Украиной и Россией

Как достичь перемирия на море

По словам Фараджаллаха, Россия готова к справедливым переговорам только тогда, когда проигрывает. Ей выгодно блокировать Черное море, наносить удары по военным объектам, мирному населению и энергетической инфраструктуре. Однако относительно последнего ситуация изменилась, когда Украина начала зеркально атаковать.

Поэтому Россия может согласиться на 30-дневное перемирие по ударам по энергетической инфраструктуре,

– отметил он.

Удары украинских дронов по российским энергетическим объектам и нефтебазам наносят значительный ущерб. Одной из самых мощных атак была на аэродром "Энгельс". Россия проигрывает на этом направлении, поэтому может согласиться на прекращение огня.

По ситуации на море, пока оккупанты не имеют явного преимущества. Им выгодно атаковать корабли и блокировать наши морские пути. Прорыв в этом вопросе может произойти только в случае давления со стороны США на Москву. Однако это маловероятно, поэтому Украина может попытаться изменить ситуацию, поражая российские коммерческие суда и грузы.

Заметим, украинские дроны 19 марта вызвали взрывы на нефтебазе "Кавказская", которая горит уже шестые сутки. Пожар охватил более 2000 квадратных метров. На нефтебазе могло быть до 100 тысяч тонн нефтепродуктов, то есть по 20 тысяч кубометров в каждом резервуаре.